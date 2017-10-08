HDP'li Baydemir: Bir kez daha Kürt halkının dostu ve düşmanı ortaya çıktı

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, eski Irak Cumhurbaşkanı, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani için Diyarbakır'da kurulan taziye evini ziyaret etti. Talabani’nin Süleymaniye'deki cenaze törenine katılan Baydemir, "Bütün devletler oradaydı, ancak Ankara orada değildi. Bir kez daha Kürt halkının dostu ve düşmanı ortaya çıktı" dedi.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım'ın da bulunduğu taziye evinde konuşan Baydemir, Talabani'nin 40 milyon Kürt'ün amcası olduğunu söyledi.

Bütün Kürtlerin, Talabani için yas tuttuğunu dile getiren Baydemir, "Her yaşam, bir gün hayata veda edecektir. Kimi yaşamlar dolu dolu geçer. Mam Celal’in yaşamı da dolu dolu geçen bir yaşamdır. Gözlerimizle gördük ki milyonlarca Kürt, Mam Celal için yas tuttu. Bizim açımızdan da tarihi bir gündü. Eğer iyi günde milyonlarca insan bir aradaysa bu millet olduğunun göstergesidir. Eğer milyonlarca insan hep birlikte yas tutuyorsa bu millet olduğunun en büyük göstergesidir. Amed, Mahabad, Kamişlo, Süleymaniye, Kobani aynı yas içinde. Mam Celal böyle bir miras bıraktı bize. Mam Celal’in bize bıraktığı birlik mirasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Kürt halkını açlıkla terbiye etmek isteyenler amacına ulaşamayacak"

Talabani'nin cenaze töreninin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) çeşitli temaslarda bulunduklarını da belirten Baydemir, 'bağımsızlık referandumu' sonrası Türkiye'nin yaptırım kararlarından sonuç alınmayacağını söyledi.

Halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Baydemir, "Kürt halkını açlıkla terbiye etmek isteyenler amacına ulaşamayacaktır. Tehdit, zorbalıkla ve baskılarla sonuç alınsaydı Enfal’de, Halepçe’de, Koçgiri’de sonuç alınırdı. Bu tehditler sonuçsuzdur. Kürt halkının iradesi ne olursa olsun bütün dünya saygı göstermelidir. Bölge kentlerinde Mam Celal için taziye kuranlara şükranlarımızı sunuyoruz. Mam Celal’in hayallerine sahip çıkacağız ve Kürt birliğini sağlayacağız. Bütün devletler oradaydı, ancak Ankara orada değildi. Bir kez daha Kürt halkının dostu ve düşmanı ortaya çıktı. Kürt halkının ölümsüzlerini bir kez daha selamlıyorum. Kürt halkı için özgürlük, demokrasi ve huzur diliyorum" diye konuştu.

3 Ekim’de tedavi gördüğü Berlin'de hayatını kaybeden Talabani, 6 Ekim Cuma günü Süleymaniye’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, HDP Sözcüsü Osman Baydemir'in yanı sıra ABD, İtalya, İran, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün temsilcileriyle çok sayıda büyükelçi ve konsolos katıldı.