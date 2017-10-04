Demirtaş'tan Talabani mesajı: Yeri asla doldurulamaz

KYB lideri Celal Talabani'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınlayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Talabani'nin hayatını Kürt halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesine adadığını" belirtti.

HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Demirtaş, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Talabani’yle en son geçen yıl Süleymaniye’de görüştüğünü belirterek, “Kalbimde derin bir yeri olan Mam Celal’in hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum” dedi.

HDP Genel Merkezi tarafından paylaşılan mesajda Demirtaş, Talabani’nin yaşadığı tüm baskı ve zulme rağmen hayatı boyunca cesaret ve kararlılıkla, mücadelesinden asla taviz vermeden yürüdüğünü ifade etti.

“Bütün hayatını Kürt halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesine adayan Celal Talabani’nin aramızdan ayrılması sadece Kürtler için değil bütün insanlık ailesi için de büyük bir üzüntüye neden olmuştur” açıklamasında bulunan Demirtaş, “Yeri asla doldurulamayacak olan Celal Talabani’ye Allah’tan rahmet; ailesine, Kürt halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Eski Irak Cumhurbaşkanı, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani, dün sağlık kontrolleri için gittiği Almanya'da hayatını kaybetmişti.