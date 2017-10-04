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Barzani, Talabani için bir haftalık yas ilan etti

"Kürdistan halkı ve tüm partililere başsağlığı dilerim"

04 Ekim 2017 03:52

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, bugün hayatını kaybeden Eski Irak Cumhurbaşkanı, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani için bir haftalık yas ilan etti. 

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw isimli medya grubu'nun haberine göre, Celal Talabani’nin ölümünün ardından bir haftalık yas ilan eden Barzani açıklama yaptı.Başkan Barzani, Talabani'nin ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek ailesine başsağlığı diledi.

Mesut Barzani'nin açıklamaları şöyle:

“Başkan Mam Celal’in hayata gözlerini yumduğu haberini duymaktan derin bir üzüntü duydum. Çok çok üzgünüm. Bu üzücü günde başta Hero Han, Kubad ve Pavel Talabani olmak üzere tüm Talabani ailesine başsağlığı diliyorum. Derin acılarını paylaştığımızı belirtmek isterim.

Mam Celal gibi bir liderin kaybı halkımız için büyük bir kayıptır. Böyle bir şahıs kolay yetişmiyor. Kürdistan halkı ve tüm partililere başsağlığı dilerim. Büyük Allah’tan kardeşim Mam Celal’in mekanını cennet kılmasını dilerim. Büyük bir arkadaşımızı ve kardeşimizi kaybettim. Kendisiyle ve diğer arkadaşlarımızla mücadele ettiğim için gururluyum.

Aynı zamanda çok acı bir süreci birlikte yaşadık. Şu anda elde ettiğimiz kazanımlar Mam Celal ile birlikte verilen mücadelenin sonucudur. Allah’tan geldik ve Allah’a gidiyoruz. Bu acı kaybımızdan dolayı bir haftalık genel yas ilan edilmiştir.”

Başbakan Neçirvan Barzani ise Talabani için “Kürdistan devrimleri ve demokrasi mücadelesinde unutulmaz bir role sahipti” dedi.

 

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