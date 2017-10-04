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Dünya

Talabani'nin naaşı cuma günü Berlin'den Irak'a getirilecek

Talabani, Berlin'de dün hayatını kaybetmişti

04 Ekim 2017 15:40

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin naaşının hayatını kaybettiği Berlin'den cuma günü Irak'a getirileceği belirtildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Süleymaniye kentindeki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Berlin'de bir hastanede hayatını kaybeden Celal Talabani'nin cenazesinin cuma günü Irak'a getirileceğini ifade etti. 

Talabani'nin iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yapmasından dolayı başkent Bağdat'ta resmi bir uğurlama töreninin yapılabileceğini dile getiren Pire, daha sonra naaşının Süleymaniye kentine getirileceğini söyledi.

Pire, bölgenin içerisinde olduğu mevcut güvenlik durumundan dolayı Talabani'nin nereye defnedileceğine henüz karar verilmediğini ancak taziye kabullerinin cumartesi günü Süleymaniye'de yapılacağını belirtti. 

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