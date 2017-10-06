Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın ilk cumhurbaşkanı, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin cenazesi bugün Süleymaniye’de toprağa verildi. Tedavi gördüğü Almanya'da salı günü hayatını kaybeden Talabani'nin cenazesi, uçakla Berlin'den Süleymaniye'ye getirildi.

Cenaze törenine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, HDP Sözcüsü Osman Baydemir'in yanı sıra ABD, İtalya, İran, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün temsilcileriyle çok sayıda büyükelçi ve konsolos katıldı.

Debaşan'da toprağa verildi

Cenazenin getirildiği Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda 21 pare top atışı yapıldı. Talabani, Büyük Süleymaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, evinin yakınında, Debaşan’da toprağa verildi.

Celal Talabani’nin cenazesine eşlik eden binlerce kişi, “Mam Celal ölmedi, Mam Celal öncümüzdür” sloganları attı.

Cenazede bayrak protestosu

Öte yandan Irak hükümeti, Talabani’nin Süleymaniye’de düzenlenen cenazesinde tabutun IKBY bayrağına sarılmasını protesto etti.

Hükümetin protestosunun yanı sıra bir dizi Arap vekilin de töreni terk ettiği belirtildi. Töreni terk eden Arap vekillerden Casım Muhammed Cafer, 9 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Talabani’nin tabutunun Irak bayrağına değil de IKBY bayrağına sarılmasının ‘ihanet’ olduğunu öne sürdü.

Canlı yayın yarıda kesildi

Gazete Duvar’ın haberine göre, yarı resmi el Irakiye televizyonu da, eski cumhurbaşkanının cenazesinde bayrak nedeniyle canlı yayını yarıda kesti.

Iraklı Kürtlerin özgürlük mücadelesinin sembol isimlerinden ‘Mam Celal (Celal Amca)’ 2012’de beyin kanaması geçirmişti. Talabani 3 Ekim’de tedavi gördüğü Berlin'de hayatını kaybetmişti.

Talabani’nin vefatı dolayısıyla IKBY'de 7, Irak'ta 3 gün yas ilan edilmişti.