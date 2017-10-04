Irak, Talabani için 3 günlük yas ilan etti

Irak hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin vefatı dolayısıyla ülkede 3 gün yas ilan etti.
Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Talabani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle çarşamba gününden itibaren 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.
Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Talabani, dün Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Talabani’nin naaşı, cuma günü Süleymaniye’de toprağa verilecek.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Talabani’nin ölümü üzerine 1 haftalık yas ilan etmişti.