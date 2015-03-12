Leyla Zana HDP'den aday adayı oldu

Siyasi yasağı geçen Aralık ayında biten ve kısa süre önce HDP’ye üye olan Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, milletvekilliği HDP'den aday adaylığı başvurusu yaptı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, dün milletvekiliği adaylığı için HDP’ye başvurusunu yaparken, hangi ilden aday olmak istediğinin başvuruda belirtilmediği kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, Zana, siyasi yasağının Aralık 2014’te bitmesinden sonra geçen hafta İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra HDP’ye üye olmuştu.