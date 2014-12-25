Leyla Zana'lı İmralı heyeti Kandil'den döndü

Çözüm süreci görüşmeleri kapsamında Abdullah Öcalan ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile görüşen HDP'nin İmralı heyeti, Kandil Dağı'nda KCK yetkilileri ile yaptıkları 11 saatlik görüşmelerden sonra Türkiye'ye döndü. Heyetin bundan sonra İmralı ve Kandil'i sık ziyaret edeceği ve sadece gerekli durumlarda açıklama yapılacağı belirtilirken, Kandil görüşmesinin süreç açısından olumlu geçtiği ifade edildi.

HDP'nin İmralı heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, dün gittikleri Kandil Dağı'ndaki görüşmeden dönerek bu sabah saatlerinde Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

Heyetin Kandil'de KCK yöneticileri ile yaptığı dünkü görüşmenin daha önceki görüşmelerden uzun; yaklaşık 11 saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede, HDP heyetinin Kandil'deki örgüt yöneticilerine 17 Aralık'ta Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmedeki mesajlar ile hükümetin hazırladığı 'Çözüm süreci' taslağı konusundaki tavrı, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardıkları belirtildi. Kandil'deki görüşmenin sürecin geleceği açısından olumlu geçtiği kaydedildi.

İmralı'da yürütülen görüşmelerin daha sıklaşması nedeniyle artık HDP heyetinin İmralı ve Kandil'e yapacağı ziyaretlerden sonra sadece gerek duyulması halinde açıklama yapacağı ve çözüm süreci ile ilgili çıkarılan yasadaki, 'Kamuoyunun bilgilendirilmesi' maddesine dayanarak hükümet ile birlikte açıklama yapabilecekleri belirtildi.

Kandil'de 11 saat süren uzun bir görüşme yapan HDP heyetinin, hükümet yetkilileri ile bir araya geldikten sonra İmralı Adası'na gitmeleri bekleniyor.