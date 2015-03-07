Siyasi yasağı geçen Aralık ayı sonuda biten Leyla Zana HDP'ye üye oldu.

Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili olarak Meclis'e giren Leyla Zana'nın siyasi yasağı 2014 yılının aralık ayının sonunda sona erdi. Yani bir partiye üye olmasının önünde engel kalmadı. Zana bu konudaki adımını, İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ziyaretten sonra attı ve HDP'ye üye oldu. Zana 7 haziran seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilmek için de aday olacak.



Gonca Şenay'ın Al Jazeera'de yer alan haberine göre, 11 Aralık 2009'da Demokratik Toplum Partisi'ni kapatma kararı alan Anayasa Mahkemesi aralarında Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk ve Leyla Zana'nın da bulunduğu 37 kişiye siyasi yasak getirmişti. Söz konusu kişiler, 5 yıl boyunca bir siyasi partiye üye olamıyordu.



2011'deki seçimde Zana diğer HDP adayları gibi seçime bağımsız girmiş ancak seçim sonrası Meclis'te oluşturulan parti grubuna siyasi yasağı nedeniyle katılamamıştı. Zana seçilir ve HDP barajı geçerse yıllar sonra bir parti çatısı altında TBMM'ye girecek.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Kürt siyasi hareketinin önemli isimlerinden Leyla Zana, 1991 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden seçime giren Halkın Emek Partisi (HEP) üyelerinden biri olarak milletvekili seçilmişti. 22 vekil daha sonra SHP'den istifa edip kendi grubunu kurmuştu.



Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasındaki en kanlı çatışmaların yaşandığı yıllarda Zana'nın da aralarında olduğu Kürt siyasetçiler hakkında çok sayıda davalar açıldı. Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Salim Sadak'la birlikte 3 Mart 1994'te dokunulmazlığı kaldırılarak gözaltına alındı ve tutuklandı. 1994'te örgüt üyeliğinden 15 yıl ceza alan Zana 10 yıl cezaevinde kaldı.

'Bu işi Erdoğan çözer' demişti

Kürt siyasi hareketinin simge isimlerinden biri olan Leyla Zana, Çözüm Süreci'ne başından beri destek verdi. Erdoğan'a verdiği destek de dikkat çekiciydi. Haziran 2012’de Hürriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda “Bu işi Erdoğan çözer” demişti. Zana bu açıklamalarının ardından o dönem Başbakan Erdoğan ile baş başa da görüştü. Görüşmede kendisine, “müzakerelere dönülmesi, Öcalan'a ev hapsi sağlanması, Kürtçe anadilde eğitim ve devletin Kürtlerden özür dilemesi” gibi öneriler sundu.