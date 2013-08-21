'Leyla ile Mecnun' Meclis'e taşındı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TRT’nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Yüceer, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “IMDB listesinde dünyanın en beğenilen dizileri arasında yer alan Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasının nedeni Gezi direnişi midir?” diye sordu.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, sosyal medyada tepkiyle karşılanan, Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılması Meclis gündemine taşındı. CHP’li Candan Yüceer, konuyla ilgili TBMM Başkanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

'Gezi Parkı direnişinin son kurbanı'

CHP’li Yüceer, Gezi Parkı direnişinin son kurbanının TRT’nin halk tarafından en çok sevilen ve izlenen dizisi Leyla ile Mecnun olduğunu söyledi. Dizi oyuncuları ve teknik ekibin, Gezi Parkı eylemlerine verdiği desteğin bedelini ödediğini belirten Yüceer, bu yıl IMDB listesinde dünyanın en beğenilen dizileri arasında tek Türk dizisi olarak 13. sırada bulunan, 4 milyon 350 bin öğrencinin oyuyla Yarının Liderleri Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından komedi dalında en iyi dizi seçilen Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasının, akılla izah edilecek bir açıklamasının mümkün olamayacağının kaydetti.

'Kararın reytinglerle bir alakası yok'

İktidarın kendisine yönelik en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmadığını belirten Yüceer, “İktidar kendisine karşı sesini yükselten herkese ne yazık ki bedel ödetiyor. Bunun örneklerini, Silivri’de, Gezi Parkı eylemlerinde, yeşil sahalarda, son olarak da TRT ekranlarında gördük. Dizinin susturulmasının sosyal medyada adeta infiale yol açmasından da anlaşılacağı üzere, kararın reytinglerle bir alakası yoktur. Bu karar tamamen siyasidir. Özerk bir kişiliğe sahip olması gereken, halkın vergileriyle yayın yapan TRT, iktidarın propaganda aracı olarak görev yapmaktadır” dedi.

Arınç'a sordu

CHP’li Yüceer, önergesinde Başbakan Yardımcısı Arınç’tan şu sorularına yanıt istedi:

- Halk tarafından beğeniyle izlenen Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasının nedeninin oyuncuların ve teknik ekibin Gezi direnişine destek verdiği yönündeki iddialar doğru mudur? Dizinin yayından kaldırılmasının temel gerekçesi nedir?

- TRT yönetimi tarafından dizi oyuncularına, teknik ekibe, yapımcı firmaya direnişe destek vermemeleri yönünde herhangi bir uyarıda bulunulmuş mudur?

- Bu yıl IMDB de dünyanın en beğenilen dizileri arasında 13. sırada bulunan Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasına kim karar vermiştir?

- Dizinin yayından kaldırılmaması için TRT’ye sözlü ya da yazılı olarak vatandaşlar tarafından başvuru yapılmış mıdır? Bu başvuruların dikkate alınmamasının gerekçesi nedir?

-Dizi hakkında TRT’ye herhangi bir şikâyet gelmiş midir? Bu şikayetlerin konulara göre dağılımı nedir?

- Dizinin son 6 aylık reyting ölçüm raporlarında izlenme oranı nedir?

- Leyla ile Mecnun dizisinin TRT’ye bölüm başı maliyeti ne kadardır?