T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Leyla ile Mecnun' Meclis'e taşındı

CHP’li Yüceer, Başbakan Yardımcısı Arınç’a 'IMDB listesinde dünyanın en beğenilen dizileri arasında yer alan Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasının nedeni Gezi direnişi midir?' diye sordu

21 Ağustos 2013 21:32

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, TRT’nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Yüceer, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “IMDB listesinde dünyanın en beğenilen dizileri arasında yer alan Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasının nedeni Gezi direnişi midir?” diye sordu.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, sosyal medyada tepkiyle karşılanan, Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılması Meclis gündemine taşındı. CHP’li Candan Yüceer, konuyla ilgili TBMM Başkanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

 

'Gezi Parkı direnişinin son kurbanı'

 

CHP’li Yüceer, Gezi Parkı direnişinin son kurbanının TRT’nin halk tarafından en çok sevilen ve izlenen dizisi Leyla ile Mecnun olduğunu söyledi. Dizi oyuncuları ve teknik ekibin, Gezi Parkı eylemlerine verdiği desteğin bedelini ödediğini  belirten Yüceer, bu yıl IMDB listesinde dünyanın en beğenilen dizileri arasında tek Türk dizisi olarak 13. sırada bulunan, 4 milyon 350 bin öğrencinin oyuyla Yarının Liderleri Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından komedi dalında en iyi dizi seçilen Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasının, akılla izah edilecek bir açıklamasının mümkün olamayacağının kaydetti.

 

'Kararın reytinglerle bir alakası yok'

 

İktidarın kendisine yönelik en ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmadığını belirten Yüceer, “İktidar kendisine karşı sesini yükselten herkese ne yazık ki bedel ödetiyor. Bunun örneklerini, Silivri’de, Gezi Parkı eylemlerinde, yeşil sahalarda, son olarak da TRT ekranlarında gördük. Dizinin susturulmasının sosyal medyada adeta infiale yol açmasından da anlaşılacağı üzere, kararın reytinglerle bir alakası yoktur. Bu karar tamamen siyasidir. Özerk bir kişiliğe sahip olması gereken, halkın vergileriyle yayın yapan TRT, iktidarın propaganda aracı olarak görev yapmaktadır” dedi.

 

Arınç'a sordu

 

CHP’li Yüceer, önergesinde Başbakan Yardımcısı Arınç’tan şu sorularına yanıt istedi:
- Halk tarafından beğeniyle izlenen Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasının nedeninin oyuncuların ve teknik ekibin Gezi direnişine destek verdiği yönündeki iddialar doğru mudur? Dizinin yayından kaldırılmasının temel gerekçesi nedir?
- TRT yönetimi tarafından dizi oyuncularına, teknik ekibe, yapımcı firmaya direnişe destek vermemeleri yönünde herhangi bir uyarıda bulunulmuş mudur?
- Bu yıl IMDB de dünyanın en beğenilen dizileri arasında 13. sırada bulunan Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasına kim karar vermiştir?
- Dizinin yayından kaldırılmaması için TRT’ye sözlü ya da yazılı olarak vatandaşlar tarafından başvuru yapılmış mıdır? Bu başvuruların dikkate alınmamasının gerekçesi nedir?
-Dizi hakkında TRT’ye herhangi bir şikâyet gelmiş midir? Bu şikayetlerin konulara göre dağılımı nedir?
- Dizinin son 6 aylık reyting ölçüm raporlarında izlenme oranı nedir?
- Leyla ile Mecnun dizisinin TRT’ye bölüm başı maliyeti ne kadardır?

 

ETİKETLER

leyla ile mecnungezi parkımeclistbmmchparınç

İlgili Haberler

Hayranlar tepkili: Leyla ile Mecnun'u yedirmeyiz

Çekimlerine 15 Ağustos'ta başlanacağı belirtilen Leyla ile Mecnun'un akıbeti hakkında TRT yönetimi henüz bir açıklama yapma yoluna gitmedi

Sevenleri 'Leyla ile Mecnun' için TRT'ye el salladı

TRT'nin yayından kaldırmayı düşündüğü fenomen dizi 'Leyla ile Mecnun'un fanları sosyal medya üzerinden organize olup Kireçburnu'nda buluştu ve denize el sallayarak TRT'ye mesaj gönderdi

Gezi direnişinin son kurbanı Leyla ile Mecnun oldu

Yapımcılığını Eflatun Film'in üstlendiği TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun yayından kaldırıldı. Dizinin oyuncuları Gezi Parkı protestolarına destek vermiş, çektikleri bir videoyu internet üzerinden izleyicileri ile paylaşmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24