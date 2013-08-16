Hayranlar tepkili: Leyla ile Mecnun'u yedirmeyiz

TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılacağı haberleri sosyal medyada hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Gezi eylemlerine destek verdiği için TRT yönetimi tarafından gözden çıkarıldığı iddia edilen ve Ali Atay, Serkan Keskin ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini üstlendiği TRT'nin popüler dizisi Leyla ile Mecnun dizisinin hayranları Twitter üzerinden kampanya başlattı.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre "Leyla ile Mecnun'a Cevap Ver TRT" hashtag'inin kısa süre içerisinde gündeme yerleştiği Twitter'da, hayranları dizinin geleceği ile ilgili bir açıklama beklediklerini dile getiren paylaşımlarda bulunuyor.

Çekimlerine 15 Ağustos'ta başlanacaktı

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan iddialara göre, çekimlerine 15 Ağustos'ta başlanacağı belirtilen Leyla ile Mecnun'un akıbeti hakkında TRT yönetimi henüz bir açıklama yapma yoluna gitmedi. Hatta genel yönetmen Onur Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde dizi ekibiyle bir toplantı yaptığı ve “dizinin kalktığı dedikoduları kulaktan kulağa dolaşıyor. Devam edip etmeyeceğimiz konusunda TRT’den bana herhangi bir bilgi verilmiş değil. Dizinin akıbeti konusunda belirsizlik sürüyor. Kanalın son kararını bekliyoruz. Şimdilik tek söyleyebileceğim bu” dediği ifade edilmişti.

Tekrar bölümlerinin de bir süredir yayınlanmadığı bilinen Leyla ile Mecnun'un Gezi olaylarının ardından gözden çıkarıldığı ve yayından kaldırılma kararı alındığı iddia ediliyor. Hali hazırda dizinin oyuncularının protestolara destek verdiği ve bu doğrultuda gaz maskeli görüntülerinin de objektiflere yansıdığı biliniyordu.

Sosyal medyada ise Leyla ile Mecnun hayranları #LeylaileMecnunaCevapVerTRT hashtag'iyle şu yorumlarda bulundular:

- Halkın kanalındaki halkın dizisini kaldırıp kaldırmama kararını ancak halk verir.!

- Oyuncu ve karakterine birbirine karıştıran demokrasiniz bu mu? Ali Atay Gezi'ye destek verdi, Mecnun'a ceza!

- Turkiye'nin en cok rating alan dizisini gonderme yaptiklari icin yayindan kaldiran @TRTTelevizyon #LeylaileMecnunaCevapVerTRT

- Behzat Ç'yi sansürlediniz, boomcu Onur'u bitirdiniz, Erdal Bakkal'ı yedirmeyiz!

- Eleştiren, protesto eden ve karşı çıkan herkese darbeci de, seni beğenmeyene söv saldır. Demokrasi var de sonra!

- Ne bir ideoloji ne bir siyaset uğruna Leyla ile Mecnunu harcayamazsınız.