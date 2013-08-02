Gezi'ye giden Leyla ile Mecnun'u TRT yayından kaldırdı mı?

Gezi Parkı'ndaki protestolara destek verdiği bilinen TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılacağı iddia edildi.

Gezi protestoları sırasında sık sık gündeme gelen ve gaz maskeli görüntüleri objektiflere yansıyan Leyla ile Mecnun'un oyuncuları, hatta protestolar ile ilgili bir video bile çekmişler ve bu video çok kısa bir süre zarfında sosyal paylaşım sitelerinde yayılma başarısını göstermişti. Sevilen dizi ile ilgili bu sefer de Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'ndan gelen bir iddia ise oldukça tartışılacağa benziyor.

Dizinin geleceği tam bir mumma halinde

Protestolar sırasındaki tüm bu yaşananların “Leyla ile Mecnun” ekibiyle TRT’nin arasını açtığını belirten Semercioğlu, dizinin akıbetinin ise ne olacağının belli olmadığını ifade etti Geçtiğimiz sezon sonunda yeni dönemde dizinin devam edeceğini açıklayan TRT yönetiminin ardından, yapım şirketi de buna göre setin başlangıç tarihini 15 Ağustos olarak belirlemişti.

Çekimlere günler kala TRT’den hâlâ konuyla ilgili Eflatun Film’e herhangi bir açıklama yapılmış değil. Belirsizliğin bu kadar güçlü olmasının en büyük nedeni de Gezi Parkı olaylarından sonra dizinin tekrarlarının TRT’den kaldırılması.

Onur Ünlü, oyunclarla konuştu

Semercioğlu'nun iddiası bununla da sınırlı değil. Dizinin tekrarlarını uzun bir süredir yayınlanmadığı bilinen TRT'nin bu hamlelerinin ardından, genel yönetmen Onur Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde dizi ekibiyle bir toplantı yaptığı ve “dizinin kalktığı dedikoduları kulaktan kulağa dolaşıyor. Devam edip etmeyeceğimiz konusunda TRT’den bana herhangi bir bilgi verilmiş değil. Dizinin akıbeti konusunda belirsizlik sürüyor. Kanalın son kararını bekliyoruz. Şimdilik tek söyleyebileceğim bu” dediği ifade edildi.

"Leyla ile Mecnun bitt mi" başlığı ile Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

TRT’de yayınlanan “Leyla ile Mecnun” dizisinin ekibi de Gezi Parkı olaylarına destek veren oyuncular arasındaydı.

Hatta bu konuyla ilgili çok açık taraf oldular ve Gezi Parkı’yla ilgili bir video bile çektiler.

Videoda dizinin oyuncuları Gezi Parkı’yla ilgili komik bir muhabbet yapıyordu, bu video sosyal medyada çok paylaşıldı.

İşte tüm bunların “Leyla ile Mecnun” ekibiyle TRT’nin arasını açtığı söyleniyor.

Dizinin akıbetinin ne olacağı belli değil. (...)

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