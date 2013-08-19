Sevenleri 'Leyla ile Mecnun' için TRT'ye el salladı

Oyuncuları Gezi eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle TRT ’nin yayından kaldıracağı söylentileri ayyuka çıkan fenomen dizi 'Leyla ile Mecnun'un fanları, her yıl olduğu gibi sezon öncesi Kireçburnu’nda toplanıp dizideki İsmail Abi’leri gibi denize el salladılar.

radikal.com.tr'deki habere göre, 4. sezonuna girmeye hazırlanan 'Leyla ile Mecnun' hayranlarının Facebook üzerinden örgütlenerek gerçekleştirdiği etkinlikte dizinin çekimlerinin yapıldığı mekanlar ziyaret edildi. Ufak çaptaki bu geziden sonra sahilde toplanan grup dizinin sembolü haline gelen 'çekirdek', 'çay' ve dizinin müzikleri eşliğinde sahilde eğlendi.

Etkinliğin sonunda yapılan kura çekimi ile dizi karakterlerinin kartpostal, bardak ve magnetlerini kazanan hayranlar dizinin yayından kaldırılacağı iddialarına tepki gösterdiler. TRT'nin 'Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bu hafta içinde kesin kararını vermesi bekleniyor.

Senaryosunu Burak Aksak'ın yazdığı, genel yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği 'Leyla ile Mecnun', dört yıl önce TRT'de yayımlanmaya başlandıktan kısa bir süre sonra özellikle gençler arasında fenomen haline geldi. Popülerliğini giderek arttıran diziyle ilgili sadece Ekşi Sözlük 'e 'Leyla ile Mecnun' başlığı altında 15 binden fazla ayrı 'entry' girildi. Dizide Ali Atay (Mecnun), Melis Birkan (Leyla), Ahmet Mümtaz Taylan (İskender), Cengiz Bozkurt (Erdal Bakkal), Serkan Keskin (İsmail Abi), Nalan Kuruçim (Nurten), Osman Sonant (Yavuz) ve Köksal Engür (Ak Sakallı Dede) gibi her biri karakterleriyle fenomene dönüşen isimler rol alıyor.