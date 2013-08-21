T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gezi direnişinin son kurbanı Leyla ile Mecnun oldu

Yapımcılığını Eflatun Film'in üstlendiği TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun yayından kaldırıldı. Dizinin oyuncuları Gezi Parkı protestolarına destek vermiş, çektikleri bir videoyu internet üzerinden izleyicileri ile paylaşmıştı

21 Ağustos 2013 01:02

 

Yapımcılığını Eflatun Film'in üstlendiği TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun yayından kaldırıldı. Leyla ile Mecnun dizisi oyuncuları daha önce Gezi Parkı eylemlerine destek vermişti. Oyuncular Gezi Parkı'nda çektikleri bir videoyu internet üzerinden izleyicileri ile paylaşmıştı.

Dizinin yapımcısı Eflatun Film, Facebook sayfasından şu açıklamayı yaptı:

"Yapımcılığını üstlendiğimiz Leyla ile Mecnun adlı dizinin yayından kaldırıldığı TRT yönetimi tarafından şirketimize bildirilmiştir. Emeği geçen herkese; özellikle de seyircilerimize herşey için çok teşekkür ederiz."

Milliyet'in haberine göre, TRT'den dün konuyla ilgili bir açıklama gelmişti.

TRT yetkilileri konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına gelecek hafta karar verilecek. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Onur Ünlü’yü Ankara’ya davet ettik. Dizinin reytinglerinin giderek düştüğünü kendisine söyledik. Ancak ilginçtir, dizi internette ertesi gün inanılmaz izleniyor ancak kimse TRT’de izlemiyor. TRT’de diziyi nasıl izletebilirizi Onur Ünlü ile konuştuk. Şu anda değerlendirme aşamasındayız. Dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına gelecek hafta karar verilecek."

 

Taylan'dan açıklama

 

Meltem Özgenç'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Dizi oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan Twitter'dan yaptığı açıklamada, TRT'nin dizinin bitirildiğini Eflatun Film'e ilettiğini söyledi.

Taylan "TRT Leyla & Mecnun'un bitirildiğini Eflatun Filme iletti. Desteğiniz için seyircimize gönülden teşekkürler. Her şey olur, her şey geçer!.." ifadelerini kullandı.

 

Twitter'da tepkiler

 

Burak Aksak

"leyla ile mecnun dizisini 103 bölüm yayınlayan trt’ye teşekkürler. buraya kadarmış."

"leyla ile mecnun' yayından kaldırılmasın diyenler, 'dedem, gofret ve ben' dizisi yayından kaldırıldığında nerdeydiniz?' - yetkili bi abi"

\

\

 

Can Dündar

"Gezi direnişinin son kurbanı: 'Leyla ile Mecnun' yayından kaldırıldı. Sen misin eyleme giden..."

\

Yaprak Özdemiroğlu

"IMDB de Dünyanın en beğenilen dizileri arasında 27. Sırada bulunan Leyla ile Mecnun dizisi kaldırıldı."

\

ETİKETLER

leyala ile mecnuntrtyayından kaldırılmaeflatun filmahmet mümtaz taylangezi parkıtwittertepkiarmağan cağlayanburak akasakcan dündaryaprak özdemiroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24