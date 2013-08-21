Gezi direnişinin son kurbanı Leyla ile Mecnun oldu

Yapımcılığını Eflatun Film'in üstlendiği TRT'nin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun yayından kaldırıldı. Leyla ile Mecnun dizisi oyuncuları daha önce Gezi Parkı eylemlerine destek vermişti. Oyuncular Gezi Parkı'nda çektikleri bir videoyu internet üzerinden izleyicileri ile paylaşmıştı.

Dizinin yapımcısı Eflatun Film, Facebook sayfasından şu açıklamayı yaptı:

"Yapımcılığını üstlendiğimiz Leyla ile Mecnun adlı dizinin yayından kaldırıldığı TRT yönetimi tarafından şirketimize bildirilmiştir. Emeği geçen herkese; özellikle de seyircilerimize herşey için çok teşekkür ederiz."

Milliyet'in haberine göre, TRT'den dün konuyla ilgili bir açıklama gelmişti.

TRT yetkilileri konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına gelecek hafta karar verilecek. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Onur Ünlü’yü Ankara’ya davet ettik. Dizinin reytinglerinin giderek düştüğünü kendisine söyledik. Ancak ilginçtir, dizi internette ertesi gün inanılmaz izleniyor ancak kimse TRT’de izlemiyor. TRT’de diziyi nasıl izletebilirizi Onur Ünlü ile konuştuk. Şu anda değerlendirme aşamasındayız. Dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağına gelecek hafta karar verilecek."

Taylan'dan açıklama

Meltem Özgenç'in hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Dizi oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan Twitter'dan yaptığı açıklamada, TRT'nin dizinin bitirildiğini Eflatun Film'e ilettiğini söyledi.

Taylan "TRT Leyla & Mecnun'un bitirildiğini Eflatun Filme iletti. Desteğiniz için seyircimize gönülden teşekkürler. Her şey olur, her şey geçer!.." ifadelerini kullandı.

Twitter'da tepkiler

Burak Aksak

"leyla ile mecnun dizisini 103 bölüm yayınlayan trt’ye teşekkürler. buraya kadarmış."

"leyla ile mecnun' yayından kaldırılmasın diyenler, 'dedem, gofret ve ben' dizisi yayından kaldırıldığında nerdeydiniz?' - yetkili bi abi"

Can Dündar

"Gezi direnişinin son kurbanı: 'Leyla ile Mecnun' yayından kaldırıldı. Sen misin eyleme giden..."

Yaprak Özdemiroğlu

"IMDB de Dünyanın en beğenilen dizileri arasında 27. Sırada bulunan Leyla ile Mecnun dizisi kaldırıldı."