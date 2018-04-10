T24 LogoT24 Logo
Medya

Leyla Alaton'dan Erdoğan'a: Sizi mahcup etmeyeceğiz

"Erdoğan bir ara ‘Kılıçdaroğlu perhizine' girmişti"

10 Nisan 2018 16:49

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar arasında bulunan Alvimedica'nın sahibi Leyla Alaton'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Sizi mahcup etmeyeceğiz, kalp kapakçığını da yapacağız" dediğini aktardı. 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar belli oldu. 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olacak. Abdulkadir Selvi, 23 firma içinde yer alan  Leyla Alaton'un, Erdoğan ile görüştüğünü belirtti. Köşesinde Alaton ile Erdoğan'ın diyologlarını aktaran Selvi, Alaton'un, "Eylül ayında ikinci fabrikayı açacağız. Açılışı sizin yapmanızı arzu ediyoruz" dediğini, Erdoğan'ın da, geleceğini belirttiği yazdı.

TIKLAYIN - 'Süper Teşvik'ten yararlanacak 23 firma belli oldu

"Erdoğan bir ara ‘Kılıçdaroğlu perhizine’ girmişti" diyen Selvi yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Keşke yine öyle olsa, bu tür polemikleri değil, ülkeye iş ve aş getirecek yatırımları konuşsak. Uzun lafın kısası ya da ekonomiden anlamayan gazetecinin ekonomiyle ilgili izlenimlerine gelince: Parola ekonomi, işaret büyüme."

Selvi'nin aktardığı Erdoğan ile Alaton arasında geçen diyalog şöyle:

Alaton: Sayın Cumhurbaşkanım sizi mahcup etmeyeceğiz, kalp kapakçığını da yapacağız.

Erdoğan: Çok mutlu oldum.

Alaton: Eylül ayında ikinci fabrikayı açacağız. Açılışı sizin yapmanızı arzu ediyoruz.

Erdoğan: Geleceğim.

ETİKETLER

leyla alatonerdoğanProje Bazlı Teşvik SistemiAlvimedicamahcup etmeyeceğizabdulkadir selvi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24