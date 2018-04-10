Leyla Alaton'dan Erdoğan'a: Sizi mahcup etmeyeceğiz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar arasında bulunan Alvimedica'nın sahibi Leyla Alaton'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Sizi mahcup etmeyeceğiz, kalp kapakçığını da yapacağız" dediğini aktardı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar belli oldu. 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olacak. Abdulkadir Selvi, 23 firma içinde yer alan Leyla Alaton'un, Erdoğan ile görüştüğünü belirtti. Köşesinde Alaton ile Erdoğan'ın diyologlarını aktaran Selvi, Alaton'un, "Eylül ayında ikinci fabrikayı açacağız. Açılışı sizin yapmanızı arzu ediyoruz" dediğini, Erdoğan'ın da, geleceğini belirttiği yazdı.

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"Erdoğan bir ara ‘Kılıçdaroğlu perhizine’ girmişti" diyen Selvi yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Keşke yine öyle olsa, bu tür polemikleri değil, ülkeye iş ve aş getirecek yatırımları konuşsak. Uzun lafın kısası ya da ekonomiden anlamayan gazetecinin ekonomiyle ilgili izlenimlerine gelince: Parola ekonomi, işaret büyüme."

Selvi'nin aktardığı Erdoğan ile Alaton arasında geçen diyalog şöyle:

Alaton: Sayın Cumhurbaşkanım sizi mahcup etmeyeceğiz, kalp kapakçığını da yapacağız.

Erdoğan: Çok mutlu oldum.

Alaton: Eylül ayında ikinci fabrikayı açacağız. Açılışı sizin yapmanızı arzu ediyoruz.

Erdoğan: Geleceğim.