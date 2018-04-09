'Süper Teşvik'ten yararlanacak 23 firma belli oldu

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar belli oldu. 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olacak.

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şunlar:

Alvi Medica,

Assan,

Atayurt,

BMC (4 adet proje),

CFS,

Dow Aksa,

Ekore,

Ersan,

SASA (2 adet proje),

İpek Mobilya,

Most Makine,

Siirt Bakır,

Metcap Enerji,

TUSAŞ,

Oyak Renault,

Yıldız Metalurji,

Vestel,

Sütaş,

Tosyalı.

Kamuoyunda 'Süper Teşvik' olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemine katılan projeler, bugün düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

Teşvik projesinin duyurusu daha önce iki kez ertelenmişti.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni, saat 14.00'te Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanarak 130 milyar lira teşvik belgesi alan 23 yatırımı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanaçıklayacak. Toplantıda projeleri yürütecek firmalar tek tek tanıtılacak, cari açığın düşürülmesine ne kadar katkı sağlayacakları açıklanacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi nedir?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılar; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi i̇ndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi i̇stisnası, 10 yıla kadar sigorta primi i̇şveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı, kamu alım garantisi ve altyapı desteğiyle izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi şeklindeki desteklerin bir veya birden fazlasından yararlanabilecekler.