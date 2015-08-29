Levent Üzümcü'nün ardından Şehir Tiyatroları müdürü de görevden alındı!

Levent Üzümcü’nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilmesinin ardından dün de kurumun müdürü Şevket Demirkaya’nın görevden alındığı bildirildi.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre, kamuoyunda “Güreşçi müdür” olarak bilinen Demirkaya’nın, Levent Üzümcü’nün kurumundan ihracı sonrası düzenlenen basın toplantısına göz yumduğu için görevden alındığı konuşuluyor.

Önümüzdeki günlerde de İBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu’nun görevden alınacağı belirtiliyor. Anımsanacağı üzere, Üzümcü’nün kurumdan atılmasından sonra Üzümcü’ye destek olunan bir basın toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya başta Yazıcıoğlu olmak üzere kurumun pek çok yöneticisi ve sanatçısı siyah kıyafetlerle katılmış “Bu karar yanlış ve antidemokratiktir” diyerek yas ilan etmişti. Toplantıda, Üzümcü’nün ihracıyla ilgili olarak Şehir Tiyatrosu yönetimiyle hiçbir şekilde irtibat kurulmadığı vurgulanmış, hatta, bir sanatçının demokratik bir ülkede görüşleri nedeniyle cezalandırılmasının hukuksal olarak kabul edilemez olduğu belirtilmişti.

Anımsanacağı üzere, Şehir Tiyatroları müdürlüğüne güreş hakemliği ve zabıta müdürlüğü gibi görevlerde çalışan Şevket Demirkaya’nın atanması kamuoyunda tepki çekmişti