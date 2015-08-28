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Kültür-Sanat

Hocasından Levent Üzümcü'ye mektup: Görevine son veren o yazı, bir sanatçı olarak alacağın en şerefli belge

'İnan ki o belge, çocuklarına bırakabileceğin en değerli mirastır'

28 Ağustos 2015 03:57

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve çevirmen Ahmet Cemal, GEzi Parkı olaylarına katıldığı ve Sosyalist Enternasyonal'de konuşma yaptığı gerekçesiyle Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilen, eki öğrencisi Levent Üzümcü'ye yazdığı mektupta, "Görevine son verildiğini bildiren o yazıyı hep sakla. Hatta çerçeveletip duvarlarına as. Çünkü o yazı, aslında senin bir sanatçı olarak hayatta alabileceğin en şerefli belgelerden biri ve inan ki çocuklarına bırakabileceğin en değerli mirastır" ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan mektubunda, "Ben, hep senin gibi ‘susmak nedir bilmeyen’ tiyatro öğrencileri yetiştirmeyi amaçladım" diyen Ahmet Cemal, Üzümcü'nün görevinden atılmasının sebebinin "insanlığa hizmetleri" olduğunu ve onunla gurur duyduğunu söyledi.

Ahmet Cemal'in Cumhuriyet'te yayımlanan mektubu şekilde:

"Sevgili Levent, Eski öğrencimsin. Ondan sonrasının da çok değerli bir tiyatro sanatçısısın. Yıllar boyunca hiç susmadın. Yalnızca tiyatro sahnelerinde değil, ama şu kocaman dünya sahnesinde, en etkili politik araçlardan biri olan tiyatronun diliyle, başta özgürlük olmak üzere, insanı insan kılan bütün değerleri savunmayı sürdürdün.

Ve şimdi, insanlığa hizmetlerinden ötürü ülkende görevinden atıldın. Çünkü bu ülke hâlâ resmi bir yazıyla bir insanın görevine son vermenin onu sanatçılığından da edebileceği inancında olan örümcek kafalılarla dolu.

Görevine son verildiğini bildiren o yazıyı hep sakla. Hatta çerçeveletip duvarlarına as. Çünkü o yazı, aslında senin bir sanatçı olarak hayatta alabileceğin en şerefli belgelerden biri ve inan ki çocuklarına bırakabileceğin en değerli mirastır.

Ben, hep senin gibi ‘susmak nedir bilmeyen’ tiyatro öğrencileri yetiştirmeyi amaçladım. Hayatımın sonuna kadar da bundan vazgeçmeyeceğim. Seninle gurur duyuyorum."

 

Ne olmuştu?

 

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden alındı. Üzümcü, görevden alınmasını Twitter adresinden duyurarak, "Gezi direnişi sürecindeki duruşum ve Sosyalist Enternasyonel'de yaptığım konuşma gerekçe gösterilerek atıldım" dedi.

Üzümcü, mayıs ayında Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilmesi talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Üzümcü, görevden alınmasının ardından, kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Adımımı 1996 yılında attığım İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan, Gezi direnişi sürecindeki duruşum ve Sosyalist Enternasyonel'de yaptığım konuşma gerekçe gösterilerek atıldım. Bu kararı, üzüntü, şükür ve mesuliyet hissederek sizlerle paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi. Ayrıca ünlü oyuncu, kararın siyasi ve bu nedenle geçici olduğunu belirtti ve avukatlarının gerekli hukuki girişimlerde bulunacağını aktardı.

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