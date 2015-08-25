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Üzümcü: Gezi'deki duruşum gerekçe gösterilerek İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan atıldım

'Karar siyasi bu nedenle geçici, gerekli hukuki girişimlerde bulunacağım'

25 Ağustos 2015 19:36

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden alındı. Üzümcü, görevden alınmasını Twitter adresinden duyurarak, "Gezi direnişi sürecindeki duruşum ve Sosyalist Enternasyonel'de yaptığım konuşma gerekçe gösterilerek atıldım" dedi.

Mayıs ayında Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilmesi talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Üzümcü, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla görevinden alındığını duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adımımı 1996 yılında attığım İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan, Gezi direnişi sürecindeki duruşum ve Sosyalist Enternasyonel'de yaptığım konuşma gerekçe gösterilerek atıldım. Bu kararı, üzüntü, şükür ve mesuliyet hissederek sizlerle paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi. Ayrıca ünlü oyuncu, kararın siyasi ve bu nedenle geçici olduğunu belirtti ve avukatlarının gerekli hukuki girişimlerde bulunacağını aktardı.

Üzümcü'nün yaptığı açıklama şöyle:

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