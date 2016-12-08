Levent Gültekin: Wikileaks belgelerinde adım niçin geçiyor?

Diken yazarı Levent Gültekin, Wikileaks'in Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak’a ait olduğunu iddia ettiği mailleri yayımlamasından sonra bir yazı kaleme aldı.

Diken’de “Wikileaks belgelerinde adım niçin geçiyor?” başlığıyla yayımlanan yazının bir kısmı şöyle:

Önce meseleyi anlatayım, sonra bu insafsız insanlara bir çift sözüm olacak.

2009 yılında Cine5 Medya grup başkanı olarak atandım. Çalışmaya başladıktan sonra gördüm ki kanal her ay 2 milyon TL zarar ediyor. Benden önce yaklaşık 100 milyon TL zarar etmiş. Yani devletin parasını eşe dosta peşkeş çekmişler ve kanalı da batacak duruma getirmişler.

Devletin, yani milletin parasının eşe dosta daha fazla peşkeş çekilmemesi için kanalın satılması gerekiyordu.

O güne kadar 100 milyon TL zarar etmiş kanalı, 50 milyon TL’ye satıyorlar ama alan kimse yok.

Ben de bundan dolayı kanalı almaları için birçok medya yöneticisiyle görüştüm.

Mesela o dönemde Bugün’ün de ait olduğu medya grubunun sahibi Akın İpek’le ve 24TV’nin o zamanki sahibi Fettah Tamimci’yle de görüştüm. Ve ihaleye girerek Cine5’i almalarını istedim.

Temas kurduğum isimlerden biri de Turkuvaz Medya’nın yöneticilerinden Serhat Albayrak’tı. Ona da bu maili attım.

Amacım ne? Biri, açılacak ihaleye girsin, Cine5’i satın alsın da devletin, milletin parası daha fazla çarçur edilmesin.

Normalde benim gibi yönetici olan biri, kanal satılmasın diye uğraşır. Satılmasın ki koltuğumu koruyayım.

Fakat devletin parası boşa gitmesin diye hem görevim hem de en küçük bir çıkarım olmadığı halde satılması için çaba gösterdim.

O dönemde satılmadı. İki yıl sonra 40 milyon TL’ye El Cezire’ye satıldı. 130 milyon harcanıp işletilen kanal 40 milyona satıldı.

Aradaki zararı görüyor musunuz?

Benim çabalarım sonuç vermiş, iki yıl önce satılmış olsaydı edilen o zarar devletin kasasında kalacaktı.

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