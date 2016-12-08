HDP'den Berat Albayrak'a Wikileaks sorusu!

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Wikileaks’in yayınladığı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu iddia edilen maillerle ilişkili olarak “Bakan Berat Albayrak, son zamanlarda Wikileas ve Red-hack’in şahsınızla ilgili yayınlamış olduğu e-mailler hakkında birkaç şey söylemek istersiniz sanırım. Kamuoyu bu konuda sizden merakla bir açıklama beklemektedir” dedi.

Toğrul, Albayrak’a “Söz konusu belgelerdeki nükleer enerjinin zararları üzerine hazırlamış olduğunuz doktora tezinize rağmen ama bize son iki yıldır neredeyse her platformda sürekli nükleer enerjinin faydalarından bahsetmeniz konusundaki fikir değişikliğinizin sebebi nedir acaba?” diye sordu.

Bütçe görüşmelerinde konuşan Toğrul’un ifadeleri şöyle:

Çift dikiş giden talebelerden de beter bir Hükümet var karşımızda, her yıl sınıfta kalıyor. Geçen sene enerji politikaları ile ilgili uyarılarımızı yapmıştık, bağımlılığı nasıl aşacağımızın yollarını da uzun uzun anlatmıştık. Ancak muhalefete kulak veren bir Hükümet yok ki! Mevlana’nın bir sözü var, "Ne kadar anlatırsan anlat, anlattıkların karşındakinin anlayacağı kadardır."

Tüm dünyada yeni ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapılırken, AKP iktidarı bunu göz ardı etmiş, yenilenebilir kaynaklardan biri olan jeotermal kaynaklar unutulmuş rüzgar ve güneş enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasında ülke geri bir noktada bırakılmıştır. AKP iktidarı yenilebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarda doğa ve kültür yok edilerek bir avuç insana ve sermayeye rant sağlanmaktadır. Hükümet sadece kendi yakınındakileri teşvik ederek ve destek sunarak kendi sermayesini yaratmaktadır.

"Dünya vazgeçiyor, Türkiye nükleer santral kuruyor"

Anketler yapılıyor. Mersin’de yüzde86 ile nükleer santral istenmiyor. Hükümet yetkilileri her fırsatta milli iradeden bahsetmektedir. Ama Mersin halkı Nükleer santral istemediği zaman neden milli irade dikkate alınmıyor? Dünya yaratmış olduğu zararlardan kaynaklı nükleer santrallerden vazgeçiyor iken Türkiye’de ise bugün üç tane nükleer santral kurmayı planlanıyor.

"Enerji Bakanı Şirvan’a 'Turist Ömer' gibi gitti"

Gelen gideni aratıyor derler ya. Hükümetin enerji bakanları için söylenebilecek şey budur. Soma katliamı yaşandığında Taner Yıldız hiç olmazsa facianın olduğu yere gitmiş, 301 maden emekçisinin cinayete kurban gittiği Soma’da beyaz gömleğini iki gün üst üste giymek zorunda kalmıştı! Mevcut Bakan ona da tenezzül etmiyor. Şirvan’daki maden faciasının ardından bölgeye bir bakan gibi değil, Turist Ömer gibi giden Enerji Bakanı, uzaktan dürbünle izleyerek geri döndü!

"Kamuoyu Berat Albayrak’tan açıklama bekliyor"

Bakan Berat Albayrak, son zamanlarda Wikileas ve Red-hack’in şahsınızla ilgili yayınlamış olduğu e-mailler hakkında birkaç şey söylemek istersiniz sanırım. Kamuoyu bu konuda sizden merakla bir açıklama beklemektedir. Söz konusu belgelerdeki nükleer enerjinin zararları üzerine hazırlamış olduğunuz doktora tezinize rağmen ama bize son iki yıldır neredeyse her platformda sürekli nükleer enerjinin faydalarından bahsetmeniz konusundaki fikir değişikliğinizin sebebi nedir acaba? Nükleer enerjinin zararlarını sanırım bizden iyi biliyorsunuz. "Ölürsek başka ülkelerin nükleeri ile değil, kendi kurduğumuz nükleerle ölelim" demektesiniz sanırım.