Dink cinayeti sanığı polis müdüründen Berat Albayrak'a: Berkin Elvan'ın, örgütsel nitelikte fotoğrafları var!

Gizli yazışma ve belgeleri sızdırarak dünya gündemine oturan Wikileaks, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğunu öne sürdüğü 57 bin 934 e-mail yazışmasını yayımladı. Albayrak'a gönderilen e-mailler arasında, aynı zamanda Albayrak'ın kayınpederi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yeni zırhlı araç alımına ilişkin yazışmadan Berkin Elvan'a ilişkin iddialara kadar çeşitli konularda özel hayat alanı dışında kalan yazışmalar da yer aldı.

Albayrak'ın e-mail kutusundaki bazı yazışmalar geçen eylül ayında da Red Hack tarafından hacklenmiş, daha sonra erişim engeli ortaya çıkan yazışmalar üzerine Mehmet Ali Yalçındağ Doğan Medya Grubu Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Wikileaks'in "Berat's box-Berat'ın kutusu" başlıklı dosyada pazartesi akşamı sızdırdığı yazışmalardan birisi, 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atlılan gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu 14 yaşındayken ağır yaralanan ve 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'a ilişkin olarak, "Birinci Sınıf Emniyet Müdürü" sıfatıyla Berat Albayrak'a yazan Engin Dinç'e ait görünüyor. Halen, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan tayin edildiği Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten ve Hrant Dink cinayeti davasında tutuksuz sanık olarak olarak yargılanan Dinç'in, 11 Mart 2014'te Enerji Bakanı Berat Albayrak'a, "konu" bölümüne "Berkin ELVAN Fotoğraflar" yazarak gönderdiği öne sürülen e-mail'de şu ifadeler yer alıyor:

"Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul/Okmeydanı semtinde polis müdahalesi sırasında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 11 Mart 2014 günü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda yatmakta iken yaşamını yitiren Berkin ELVAN'ın sosyal medya twitter üzerinden örgütsel nitelikte fotoğrafları paylaşılmıştır."

Bu yazışmadan 3 gün sonra Erdoğan'ın açıklaması

Dinç'e ait olduğu belirtilen e-mail'de, bu sunuşltan sonra Berkin Elvan'a ait bazı fotoğraflar paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde bu mailden üç gün sonraya rastlayan 14 Mart 2013 tarihindeki konuşmasında Berkin Elvan'ın "terör örgütleri içinde bir çocuk" olduğunu öne sürmüş ve gaz kapsülüyle ölüme sebebiyet veren polis için "Yüzü poşulu birinin kaç yaşında olduğunu nereden anlayacak" savunmasını yapmıştı.

15 Temmuz'da zırhlı araç yazışması

Yayınlanan e-maillerden birisi de, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 günü saat 12.28'e ait. Berat Albayrak'a maili gönderdiği öne sürülen kişi, Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su olan ağabeyi Serhat Albayrak.

E-postada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, makam aracı olarak "Mercedes-Maybach V9" marka ve model otomobil kullandığı belirtilip, yeni çıkan V10 modelinden bahsediliyor. Serhat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen e-mailde, "Bunlar yeni çıkmış. Bir bakın isterseniz. Hemen cumhurbaşkanına bundan almak iyi olabilir" denilip, "Hazırda bir tane varmış" ifadeleri yer alıyor. Yazışmanın devamında, özel aracın donanım bilgileri ve fiyatına ilişkin rakamlara yer veriliyor. Paylaşılan tabloya göre, aracın fiyatı 4 milyon 750 bin lira.

Wikileaks'in açıklaması

Uluslararası politika ve iş dünyasının önde gelen isimleri ve kuruluşlara ait gizli belgeleri paylaşan Wikileaks’e göre, yayımlanan e-maillerin, “Albayrak’ın toplum ve siyaset üzerindeki etkisini, IŞİD’in petrol alım satımıyla ilişkilendirilen Powertrans şirketiyle -reddettiği- ilişkisini ortaya koyduğu" iddia ediliyor.

Maillerin “AKP’nin sosyal medyayı ve Türk basınını iktidara yardımcı olacak şekilde kontrol etme girişimlerini de ortaya koyduğunu” öne süren Wikileaks, açıklamasında, "iktidarın sosyal medyayı kontrol etmek için iki özel ekip kurulduğunu" öne sürüyor.

Açıklamada, “Türkiye’de neredeyse eleştirel medyanın kalmadığı” ifade edilirken, “Sosyal medya AKP’nin kontrolü altında ve sıkı sansür uygulanıyor” deniyor.