Wikileaks, Berat Albayrak’a ait olduğunu iddia ettiği mailleri yayınladı

Uluslararası siyasetin önde gelen isimleri ve kuruluşlara ait gizli belgeleri paylaşan Wikileaks, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğunu öne sürdüğü e-postalarını yayınladı. Redhack de daha önceden Albayrak’a ait olduğu iddia edilen mailleri yayınlamıştı.
Bakan Albayrak’ın kişisel hesabından gönderildiği öne sürülen 57 bin 900 adet e-postanın, Nisan 2000 — 23 Eylül 2016 tarihlerini kapadığı ifade edilirken, dosyalarda bakanın Türk siyasetçiler, işadamları ve aile bireyleriyle yaptığı yazışmaların yer aldığı iddia edildi.
RedHack tarafından ele geçirildiği öne sürülen belgeler, Temmuz 2016'da yayınlanmış ancak e-postaların yüklendiği Google Drive ve Dropbox’a erişim devlet tarafından engellenmişti.