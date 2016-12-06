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Wikileaks, Berat Albayrak’a ait olduğunu iddia ettiği mailleri yayınladı

Albayrak'ın mail kutusunda olan 57 bin 900 yazışmanın yayınlandığı öne sürülüyor

06 Aralık 2016 01:14

Uluslararası siyasetin önde gelen isimleri ve kuruluşlara ait gizli belgeleri paylaşan Wikileaks, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğunu öne sürdüğü e-postalarını yayınladı. Redhack de daha önceden Albayrak’a ait olduğu iddia edilen mailleri yayınlamıştı.

Bakan Albayrak’ın kişisel hesabından gönderildiği öne sürülen 57 bin 900 adet e-postanın, Nisan 2000 — 23 Eylül 2016 tarihlerini kapadığı ifade edilirken, dosyalarda bakanın Türk siyasetçiler, işadamları ve aile bireyleriyle yaptığı yazışmaların yer aldığı iddia edildi.

​RedHack tarafından ele geçirildiği öne sürülen belgeler, Temmuz 2016'da yayınlanmış ancak e-postaların yüklendiği Google Drive ve Dropbox’a erişim devlet tarafından engellenmişti.

 

 

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