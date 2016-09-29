RedHack’in Doğan Medya Grubu’na ait olduğunu iddia ettiği e-postalarla ilgili haberlere erişim engeli

T24, Cumhuriyet ve Diken’in yayımladığı RedHack’in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Doğan Medya Grubu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ arasında geçtiği öne sürülen e-posta yazışmalarını yayımladığına dair haberlere erişim engeli getirildi.

Hacker grubu RedHack’in Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kişisel gmail, yahoo ve iCloud hesaplarını ele geçirdiğine ilişkin haberlere de erişim engeli getirilmişti.

Red Hack'in yayımladığı e-postalarda Doğan Medya Grubu Başkanlığı'nı yürüten Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında geçtiği iddia ediliyordu. RedHack, Yalçındağ ile Doğan arasında geçtiğini öne sürdüğü e-posta trafiğini, Albayrak'ın da mesajlaşmaya eklendiği iddiasıyla duyurdu.