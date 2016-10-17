Leonard Cohen: Bob Dylan'a Nobel verilmesi, Everest'e madalya takmak gibi!

2016 Nobel Edebiyat Ödülü’nün müzisyen ve şarkı yazarı Bob Dylan’a verilmesi üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor. Eleştirmenlerden ve edebiyatçıların yaptığı yorumlara şimdi de müzisyen, yazar ve aynı zamanda Bob Dylan ’ın arkadaşı olan Leonard Cohen eklendi.

Cohen, verdiği bir söyleşide “Bob Dylan ’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum; bence bu dünyanın en yüksek dağı olduğu için Everest’e madalya takmak gibi” dedi ve ekledi:

"Eğer şanslıysanız bir aracın yıllar içerisinde bozulmamasını ve daima işe yarar olmasını sağlayabilirsiniz"

“Bana soracak olursanız Bob Dylan bunu hepimizden iyi bilir: şarkıları rasgele yazamazsınız. Eğer şanslıysanız bir aracın yıllar içerisinde bozulmamasını ve daima işe yarar olmasını sağlayabilirsiniz. Yine şanslıysanız niyetinizin bununla neredeyse hiç ilgisi yoktur. Her şey ne kadar sorunsuz çalışırsa çalışsın, uzun bir mesafeyi kat edip edemeyeceğiniz hiçbir zaman sizin elinizde olmayacaktır.”

Kültür Servisi’nde yer alan habere göre, Leonard Cohen, geçtiğimiz günlerde sanat dünyasında ses getiren “Ölmeye hazırım” demecini açıklığa kavuşturdu. Cohen bu durumu abarttığını belirterek “Her zaman kendimi acındırmaya meyilli oldum. Sonsuza kadar yaşamak isterim” sözlerini kullandı.

Cohen’in 14. stüdyo albümü “You Want It Darker” gelecek hafta raflardaki yerini alacak.