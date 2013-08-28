LED: Enerjide tasarruf, sağlıkta zarar

LED ışıklar ucuz, az enerji harcıyor ve şık görünüyor. Fakat yapılan son araştırmalar, LED ışıkların sağlığa ve çevreye zarar verdiğini ortaya koydu. ntvmsnbc'de yayınlanan haberde, beyaz LED ışıklarının gözle algılanmayan mavi ışık yaydığı ve bunun geceleri büyük tehlike yarattığı belirtildi. Uzmanlar, yeni üretilecek LED’lerin kırmızı, yeşil ve mavi frekansları bir arada taşıyacak bir sistemle yapılması gerektiğini belirtiyor.

Sadece öğle saatlerinde var olan mavi ışığa geceleri de maruz kalmak, vücut ritmini belirleyen melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor. Bu da kişiyi kansere dayanıksız hale getiriyor. Öyle ki gece çalışan kadınlar, gündüz çalışan kadınlara göre yüzde 50 daha fazla meme kanseri riski taşıyor.

New York Aydınlatma Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bu ışıkları gece kullanmak çevreye de zarar veriyor ve aynı sistem sokak lambalarında da bulunduğundan hayvanlar da zarar görüyor.

Şişmanlık sebebi olabilir

LED ışıklandırmalar üzerine yapılan araştırmalar elektronik eşyalarda bulunan renkli durum ışıklarının depresyon ve şişmanlığa yolaçabileceğini ortaya çıkardı.

Ohio Eyalet Üniversitesi’nin fareler üzerinde yaptığı deneyde, uyku sırasında maruz kalınan küçük bir ışığın bile depresyona neden olduğu kanıtlandı. Ayrıca hafifçe aydınlatılan odaların açlığı artırdığı belirlendi.

Diş hekimleri LED’leri, özellikle endodonti alanlarında ağız içini daha iyi görebilmek için kullanılıyor.

30 bin lükse kadar olan ışık şiddeti parlamayı azaltıyor ve güvenli kabul ediliyor. Çok daha parlak LED ışıkları da mevcut olmasına rağmen, ışık diş yüzeyinden yansıdığı için daha fazla parlaklık meydana getiriyor ve uzun süreli kullanımda güvenli olmuyor.

Bu sorunlardan korunmak için LED aydınlatmaların geceleri kapalı tutulması ve evlerdeki cihazların ışıklarının üzerinin kapatılması tavsiye ediliyor.