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Kültür-Sanat

Le Figaro: 'Fetih 1453' neden bu kadar sevildi?

Fransa’nın en prestijli gazetelerinden Le Figaro’da, izlenme rekorları kıran Türk yapımı ‘Fetih 1453’ filmiyle ilgili bir makale yayımlandı.

22 Şubat 2012 12:56

 

 
T24 - Fransa'da yayımlanan Le Figaro’da, Laure Marchand imzalı "Fetih 1453" filminin değerlendirildiği haberde, Konstantinapolis’in Osmanlılar tarafından alınmasının üzerinden 500 sene geçmişken, Türklerin bu heyecanı hala sinema salonlarını tıka basa doldurarak yaşadıkları belirtildi.
 
Haberde, 17 milyon dolar harcanan, sık sık kanlı savaş sahnelerine yer verilen ve Fatih Sultan Mehmet’in cesaretinin vurgulandığı filmin bu kadar büyük ilgiyle karşılanması, Türkiye’yi son zamanlarda etkisi altına alan ‘Osmanlı çılgınlığı’nın bir göstergesi olarak yorumlandı.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın filmi "çok sevdiği" belirtilirken, fetih kutlamalarının son yıllarda, eskisinden çok daha görkemli geçtiğine dikkat çekildi.
 
Le Figaro’nun haberinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde, Osmanlı İmparatorluğu konularının son zamanlarda "moda haline geldiği" öne sürülürken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde geçen “Muhteşem Yüzyıl” isimli dizi, ülkede Osmanlı'nın altın çağlarına artan ilgiye örnek olarak gösterildi.
 
 

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