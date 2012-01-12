'Fetih 1453'e komşu kızdı



T24- "Fetih 1453" filmi, daha gösterime girmeden ses getirdi. Filmin fragmanı Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Yunan internet medyası "Türklerin fetih propagandası, 17 milyon dolar!" başlığını kullanırken haberlere yapılan okur yorumları, Yunan halkının psikolojisini ortaya seriyor.17 milyon dolarlık bütçesiyle Türk sinemasının en pahalı filmi "





Zaman'ın haberine göre, 17 milyon dolarlık bütçesiyle Türk sinemasının en pahalı filmi "Fetih 1453", Türkiye'de 17 Şubat'ta gösterime giriyor. Avrupa'dan Uzakdoğu'ya pek çok ülkede de seyirci karşısına çıkacak filmin fragmanı ve haberi önceki akşam Yunanistan'da internet sitelerine düştü. Haber, birkaç saat içerisinde yüzlerce internet sitesinde yayınlanarak binlerce okur yorumu aldı. Yorumlar arasında objektif mesajlar bulunsa da çoğu Yunan okur tepki ve eleştirilerini dillendirdi. Filmin sakin bir dönemden geçen Türk-Yunan ilişkilerine yansımasının nasıl olacağı ise merak konusu.



"Fetih 1453"le ilgili haberler, Yunanistan'da "Türklerin fetih propagandası, 17 milyon dolar!" başlığıyla duyuruldu. Haberlerde, filmin konusu özetlendikten sonra ABD ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede izlenecek olmasından duyulan kaygılar da dile getiriliyor. "Türk işgalciler, filmde kendilerini dünyanın hakimi olarak lanse ediyor." şeklinde yorumların yapıldığı haberlerde, "Yönetmen Faruk Aksoy'un Rumların toplu katliamı ve yağmalamalar gibi tarihin önemli yönlerini göstermekte ise başarısız olduğu" iddiasına yer veriliyor.



Yunan internet sitelerine 'Fetih 1453'ün fragmanıyla ilgili gönderilen mesajların çoğunun eleştirel ve öfke dolu olması dikkat çekiyor. 'Madruga' adıyla bırakılan yorumda "50 milyon kişinin izleyeceği kesin. Yunanistan'da da çok başarılı olacağını düşünüyorum. İşte bu kadar trajikiz!" denilirken, Türk dizilerinin Yunanistan'da reyting rekorları kırmasına göndermede bulunan bir başka okur, "Bundan sonra izleyeceğimiz filmi bulduk. İlk defa Yunanistan'da gösterime girmediği için yadırgadım!" ifadelerini kullanıyor. Bir başka internet kullanıcısı ise "İzleyeceğimiz bir sonraki film hangisi? İzmir'in felaketi mi? Yoksa Kıbrıs çıkarması mı?" sorusunu soruyor.



Kostas adlı okur, "Benim görüşüme göre bu ırkçı, Yunan karşıtı filmin Yunanistan'da gösterimi yasaklanmalı! Yahudi kıyımına ilişkin İsrail'de yüksek bütçeli bir Alman filminin gösterimini hayal edebilir misiniz?!" diyor. Bazı okurlar ise 'Fetih 1453'ü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği ile ilişkilendiriyor. Haris, "Bu bumerang kendilerine dönecek. Onlar da çok iyi biliyorlar, AB'de istenmiyorlar." derken, bir başka yorumda ise "Bu film, Türklerin Avrupalı olmadıklarını ve hiçbir zaman olamayacaklarını gösteriyor. Türkiyeli beyefendiler, bu film AB'ye giremeyeceğinizi gösteriyor!" görüşü savunuluyor.





"Bizde Makedonya filmi yapalım"



Yorumların bir kısmında "Konstantinopolis, Yunanistan'ın başkentidir." ifadesine yer verilirken Sakis adlı okur, ironik bir yorum yapıyor: "İşe yaramaz, saçma ve aptallıklara milyarlarca Euro harcadık ama Makedonya mücadelesine dair bir film yapamadık! Utancı yaşayan bugünkü Yunanların şerefine! Hadi şimdi perdede nasıl katledildiğimize hayranlık duymaya gidelim!"







"En azından Konstantinopolis'in onlar tarafından kurulmadığını hatırlıyorlar." diyen bir okur ise "Onlar kendi açılarından çok iyi yapıyorlar! Biz ise bizimkilerden ucuz oldukları için onların yapımlarını alıyoruz!" ifadelerini kullanıyor. Yorumlarda İstanbul'un fethine ilişkin tarihî bilgileri paylaşanlar da yok değil. Kris adlı yorumcu, "Fatih Sultan Mehmet'in ordusu en az 150 bin kişiydi. Savunanlar ise 8 bini geçmiyordu." derken Nikolaos, "Ordular baz alındığında 1 Yunan'a karşılık 29 Türk askeriyle mücadele ettik. Aferin bize, o kadar gün dayanabildik!" diyor.







Fetih filmine övgü ve özeleştiri mesajları da geldi. Hristos, "Onlar çok iyi yapıyorlar. Bizim televizyonlarımızda bugün gösterilen aptalca yapımları izleyeceğimize, kendi duruşumuzu yansıtan yüksek kaliteli işler yapalım." önerisinde bulunurken, Yannis adlı bir okur ise haberin başlığında kullanılan 'propaganda' kelimesine yaptığı göndermede, "Evzon (Osmanlı'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren etekli askerler) ve her mart ayında gösterilen filmler propaganda değil mi?" diye soruyor. Aleksandra adlı kadın, "Vizyona girdiğinde hep birlikte izlemeye koşacağız. İçeriğini kritik etmiyorum, ama sahneler çok etkileyici!" görüşünü dile getiriyor.









350 kopya ile gösterime girecek







Faruk Aksoy'un yapımcılığını üstlenerek yönettiği 'Fetih 1453' 17 Şubat'ta gösterime giriyor. 350 kopya ile gösterime girecek olan film, başta Türkiye olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya, Rusya ve pek çok Ortadoğu ülkesinde seyredilecek. Devrim Evin, İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest, Cengiz Coşkun ve Recep Aktuğ'un rol aldığı filmin görüntü yönetmeni Mirsad Heroviç.





