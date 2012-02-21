Fazıl Say'dan 'Fetih 1453' eleştirisi: Türk'ün Türk'e reklamı

T24 - Ünlü piyanist Fazıl Say, geçen perşembe saat 14.53'te seyirciyle buluşan "Fetih 1453" filminin müziklerini yapmaktan neden vazgeçtiğini kaleme aldığı yazıda anlattı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, filmle ilgili çıkan bazı haberlerde hâlâ müzikleri kendisinin yaptığının yazılmasından rahatsızlık duyduğunu anlatan Say, bu konuda yapımcıyı da uyardığını belirtti ve projeden neden çekildiğiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

-Bu filmin müziklerini yapmam konuşuldu, İstanbul senfonisi 1453 (1. Bölüm; Nostalji) kesitler de kullanmayı planlamıştım. Filmin büyük bir bölümünü seyrettikten sonra karar vereceğimi söylemiştim ve büyük bir bölümünü seyrettikten sonra bu görkemli projeden çekildim. Nedeni şudur; Bütçe 17 milyon dolar olur, 117 milyon dolar olur bu kimseyi ilgilendirmez. Sonuçta insanlar iyi bir film ile karşılaştıklarında mutlu olmakta... İyi bir film ise, kanımca sadece bir toplum için değil, tüm toplumların, tüm insanlığın kalbinde “iyi” olursa işlev görecektir. Bakın, “Kahpe Bizans” ideolojisi, sadece Türk toplumunun beğenisini kazandı hep. Kapıkule’den öteye gidince pek bir Kahpe Bizans anlayışının kalmadığını göreceksiniz. Bu film, diğer toplumlarda maalesef sorun yaşayacak.

- Sürekli Türk kahramanlığını övüyoruz. Fethi, Fatih’in yaratıcı ve dahiyane bazı fikirleriyle oldu. Yaratıcı ve dahiyanenin ne olduğunu da Türk toplumu hâlâ anlayamadı. Atatürk’ü anlayamadıkları gibi..

-Sadece Türkler sevinecekse, başkası niye seyretsin o filmi? Amaç; “Biz Batılılar, biz farklı dinden olanlar muhteşem değilmişiz meğer! Meğer Türk olunmalıymış!” mı dedirtmek? Amaç ne? Bir filmde sanat yoksa, yenilik ve devrimcilik yok ise bir film insani felsefesinde birçok perspektif ile hesaplaşmıyorsa ve her şey kilise ise diğer toplumlarda bu ne değer görecektir? Bilemedim.

Bilemediğim için bu işten çekildim. Gerçekten büyük bir iş çıksın isterdim. Ben geçen yıl seyrettiğim 60-70 dakikasında o filmi göremedim. Kusuruma bakmayın. Müziğini kim yapmıştır bilmiyorum."