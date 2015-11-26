Facebook'ta Berkin Elvan'ı savundu; MEB, 'yüz kızartıcı suç işlediği' gerekçesiyle görevden men etti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hatice Dağlı, Berkin Elvan'a terörist diyen arkadaşlarına Facebook hesabından tepki göstermesinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Yüz kızartıcı suç" işlediği yönünde karar vererek Dağlı'yı görevinden men etti.

ANF'den Özgür Aydın'ın haberine göre kararı, Yüksek Disiplin Kurulu’ndan sözlü olarak duyan Hatice öğretmen, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

"Lanet olsun öldürülen çocukları terörist belleyenlere"

Mardin’de bir lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Hatice Dağlı, Çağlayan Adliyesi’nde, Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesinin ardından sosyal medyada İlahiyat Fakültesi’nden sınıf arkadaşlarının Berkin Elvan’la ilgili “Ah Berkin yaşasaydın da keşke seni kendi ellerimizle biz öldürseydik’, ‘terörist bozuntusu’, ‘Özellikle Doğu'daki çocukları öldürsünler ki büyümesin terörist olmasınlar” gibi paylaşımlar yapmasına tepki göstermişti.

Sarf edilen sözleri eleştiren Dağlı kişisel Facebook hesabından, "Lanet olsun öldürülen çocukları terörist belleyenlere" yazmıştı.

Dağlı’nın bu gönderisinin ekran görüntüleri Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmiş ve Dağlı hakkında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

Adli soruşturmadan beraat etti

Soruşturmanın ardından açığa alınan Dağlı, 6 Mayıs 2015 tarihinde Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Terör örgütü propagandası yapmaktan” yargılanmış ve “Suç kastı bulunmadığından” dolayı açılan adli soruşturmadan berat etmişti. Fakat buna rağmen mahkeme kararından hemen sonra görevine başlatılmayarak okulların tatil olduğu 2 Temmuz tarihinde göreve iade kararı verilmişti.

‘Yüz kızartıcı suç’

Dağlı hakkında açılan idari soruşturma devam ediyorken, Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Yüksek Disiplin Kurulu’na ifade verdi. Yüksek Disiplin Kurulu Ekim ayında yaptığı toplantısında Dağlı için şu kararı verdi: Berkin Elvan’ı savunarak “Yüz kızartıcı suç işledi” aynı zamanda “Terör örgütüne üye” olduğundan “Memurluktan men edilmesi” uygun görüldü.

Mili Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kararı ANF’ye değerlendiren Dağlı, eline henüz tebligatın ulaşmadığını, kararın kendisine sözlü iletildiğini belirleterek, karara ilk fırsatta itiraz edeceğini söyledi.

"Öğrencilere de aşılarsın"

Yargılandığı adli davadan beraat ettiğini hatırlatan Dağlı, şunları aktardı: “Yüksek Disiplin Kurulu’ndakiler, aldığım beraat kararın, idari soruşturma da hiç bir öneminin olmadığı söylediler. Mahkeme kararını tanımayarak bu kararı verdiler. Bu kararı verirken neden mahkeme kararını tanımıyorsunuz diye sordum. Bana, senin olayın ‘yüz kızartıcı, öğrencilere de bu şekilde bir aşılama yapmayasın' dediler. Berkin Elvan’ı savunan kişiler ‘terör örgütüne’ üye kişilermiş, ben de savunduğum için ‘terör örgütü’ üyesiymişim. Ben Berkin’e bir insan, bir çocuk bakış açısıyla yaklaştım. Ülkede milyonlarca kişi de benim gibi yaklaştı.”

Öğretmenlik mesleğini isteyerek ve severek yaptığını belirten Dağlı, “Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Öğrencilerimi çok seviyorum, en çokta onlardan ayrı kalmak beni üzüyor” diye konuştu.