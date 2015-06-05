Berkin Elvan anmasına katılan 42 kişiye dava

Gezi Parkı protestoları sırasında evinden ekmek almaya giderken kafasına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle 269 yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın son yolculuğuna uğurlandığı gün, Ankara’da düzenlenen bir eyleme katılan 42 kişi hakkında savcılık tarafından dava açıldı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, hazırlanan iddianamede, olaylar sırasında bazı polis memurlarının hafif şekilde yaralandığı ileri sürüldü. Yanı sıra, şüphelilerin ıslık çaldığı ve alkışla eylemin içinde yer aldıkları belirtildi. Dava dosyasına ıslık çalma görüntüsü delil olarak eklendi.

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Avukat Murat Yılmaz’ın da bulunduğu 42 şüpheli hakkında, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme” iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, polisin dağılın uyarısına göstericilerin dağılmadığı, yolu araç trafiğine kapattıkları, güvenlik güçlerin yolu trafiğe açmak amacıyla “orantılı şekilde tazyikli su ve gaz” kullandıkları anlatıldı.

İddianameden bir bölüm şöyle:

“Haklarında kamu davası açılan şüphelilerin tek tek incelenen görsel kayıtlarında; fiilen izinsiz yürüyüş içerisinde yer alan, dağılın ikaz ve ihtarlarına rağmen dağılmayan, flama taşıyan, ıslık ve alkışla eylem içinde bulunan, yolu araç ve yaya trafiğine kapatan, yol ortasında oturan, araçlara dur işareti yapan, yüzlerini atkı ve benzeri materyallerle gizleyen, sapan bulunduran, yapılan üst aramalarında özellikle olay yerinde bulunan ve yanlarında eyleme katılma doğrultusunda deniz gözlüğü, gaz maskesi, bez maske, süt, limon, baret ve tacitli su bulunduran ile elinde ses yükseltici megafonlu topluluğu yönlendiren kişilerden oluştuğu anlaşılmıştır.”

Islık çalma görüntüsü delil sayıldı

Dava dosyasına eylem sırasında ıslık çalan Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Avukat Murat Yılmaz’ın fotoğrafı da delil olarak konuldu. Avukat Yılmaz, eylemde yer alan başka meslektaşları hakkında takipsizlik kararı verildiğini belirterek, “Ancak ben eylem sırasında ıslık çaldığım için davaya dahil edildim” iddiasında bulundu.

İddianamede şüphelilerin ifadelerinde, güvenlik güçlerine cebir veya şiddetle direnilmediğini, herhangi bir anons duyulmadığını, zor kullanılarak ve orantısız şiddet gösterilerek gözaltına alındıklarını, demokratik ve Anayasal haklarını kullandıklarını belirttikleri ifade edildi.