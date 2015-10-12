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Berkin Elvan'ın akrabası AKP'li ilçe başkanı Ankara katliamı sonrası istifa etti

AKP Ovacık İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Dizi, Berkin Elvan'ın anne tarafından akrabasıydı

12 Ekim 2015 15:14

AKP Ovacık İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Dizi, Ankara katliamı sonrası partisinden istifa ettiğini açıkladı. 

Dizi'nin, Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonrası verdiği yaşam mücadelesinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın akrabası olduğu biliniyor.

 

 Milliyet’te yer alan habere göre; Tunceli’nin Ovacık ilçesinde AKP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Dizi partisinden istifa etti. Dizi, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “7 Haziran genel seçimlerinden sonra bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan dolayı siyasete karşı olan ilgimde kırılma oldu. Ben demokratik siyaset ilkesine inanan biriyim. Ülkemi ve insanlarımı seviyorum. Kimsenin burnunun kanamasını istemiyorum. Bu nedenle gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Ovacık İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettim. Konu ile ilgili olarak istifa dilekçemi Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat Başkanlığı'na posta yolu ile bildirdim” dedi.

Tunceli Ovacık ilçesi Belediye başkanlığını Türkiye Komünist Partisi’li Mehmet Fatih Maçoğlu’na kaptıran Hasan Hüseyin Dizi, AKP'nin adayı olarak 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapmıştı. Dizi’nin, Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan ve kaldığı hastanede 269 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın anne tarafından akrabası olduğu ortaya çıkmıştı. 

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