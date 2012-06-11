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Lady Gaga'nın kafasına konser sırasında direk düştü

Pop yıldızı Lady Gaga, Auckand'da verdiği konser sırasında başından yaralandı

11 Haziran 2012 13:41

Lady Gaga Yeni Zelanda'da verdiği 3. ve son konseri sırasında bir set işçisinin elindeki direğin yanlışlıkla başına çarpması sonucu yaralandı.

Şov gereği elindeki oyuncak makinalı tüfekle seyircilere ateş ettiği sırada başına darbe alan Lady Gaga'nın başını ovuşturarak kısa bir süre için sahneden ayrıldığı görüldü.

İşte o anlar - VİDEO

Lady Gaga daha sonra sahneye dönerek gösterisini tamamladı.

Gaga'nın makyajcısı Tara Savelo olayın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yazdığı mesajda ''Gaga bir sarsıntı geçirdi ama düzelecek gibi. Gösteriyi tamamladığına inanamıyorum'' ifadesini kullandı.

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