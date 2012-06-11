Lady Gaga'nın kafasına konser sırasında direk düştü

Lady Gaga Yeni Zelanda'da verdiği 3. ve son konseri sırasında bir set işçisinin elindeki direğin yanlışlıkla başına çarpması sonucu yaralandı.

Şov gereği elindeki oyuncak makinalı tüfekle seyircilere ateş ettiği sırada başına darbe alan Lady Gaga'nın başını ovuşturarak kısa bir süre için sahneden ayrıldığı görüldü.

Lady Gaga daha sonra sahneye dönerek gösterisini tamamladı.

Gaga'nın makyajcısı Tara Savelo olayın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yazdığı mesajda ''Gaga bir sarsıntı geçirdi ama düzelecek gibi. Gösteriyi tamamladığına inanamıyorum'' ifadesini kullandı.