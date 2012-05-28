Lady Gaga'nın Endonezya’daki konseri iptal edildi

ABD’li sıradışı pop yıldızı Lady Gaga, aşırı dinci gruplarca haftalardır protesto edilen Endonezya konserini güvenlik sebebiyle iptal etti.

Hürriyet'in haberine göre, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya’da muhafazakarlar sanatçıyı tehdit etmiş, artan gerilim sonrası polis, Lady Gaga’ya, ancak şovunu yumuşatması halinde konser izni verebileceklerini söylemişti. Sanatçının organizasyon şirketi yaptığı açıklamada sadece Lady Gaga’nın değil, aynı zamanda onu izleyecek 50 bin 000 kişinin güvenliği düşünülerek iptal kararı alındığını belirtti.



Konserin iptali üzerine aşırı muhafakar lider Habib Salim Alatas, “Bu Endonezyalılar için iyi haber. Gelenekleri hiçe sayan bir canavarın beraberinde getireceği günahlardan korunmuş olacaklar. Lady Gaga hayranları, şeytana tapmaktan vazgeçin. Kafir olarak mı ölmek istersiniz” dedi. Daha önce ünlü sanatçının Güney Kore konserine de Hıristiyan grupların protestosu sonucu yaş sınırı getirilmişti.