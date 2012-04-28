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Kültür-Sanat

Lady Gaga konserine 18 yaş sınırı getirildi

Amerikalı pop yıldızı Lady Gaga'nın Güney Kore'nin başkenti Seul'de verdiği konsere 18 yaş sınırı getirildi

28 Nisan 2012 12:14

Ülkedeki yoğun protestolar nedeniyle Lady Gaga'nın Güney Kore'nin başkenti Seul'de verdiği konsere, yetkililerce 18 yaş sınırı getirildi. Konser yalnızca yetişkinler tarafından izlenebildi.
 
BBC'nin haberine göre yetkililer, protestolar yüzünden, şarkıcının "Born This Way Ball" turnesine başladığı Seul konserini sadece yetişkinlerin izlemesine izin verdi.

Seul'deki Olimpik Stadyumunda verilen konseri yaklaşık 45 bin kişinin izlerken, konser sırasında bir grup Hristiyan gösteri yaptı.

Seul'de aktivistler, Lady Gaga'nın "müstehcen" olduğu ve gençlerin ahlakını bozabileceği gerekçesiyle haftalardır gösteriler düzenliyor.

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