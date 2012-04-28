Lady Gaga konserine 18 yaş sınırı getirildi

Ülkedeki yoğun protestolar nedeniyle Lady Gaga'nın Güney Kore'nin başkenti Seul'de verdiği konsere, yetkililerce 18 yaş sınırı getirildi. Konser yalnızca yetişkinler tarafından izlenebildi.



BBC'nin haberine göre yetkililer, protestolar yüzünden, şarkıcının "Born This Way Ball" turnesine başladığı Seul konserini sadece yetişkinlerin izlemesine izin verdi.

Seul'deki Olimpik Stadyumunda verilen konseri yaklaşık 45 bin kişinin izlerken, konser sırasında bir grup Hristiyan gösteri yaptı.

Seul'de aktivistler, Lady Gaga'nın "müstehcen" olduğu ve gençlerin ahlakını bozabileceği gerekçesiyle haftalardır gösteriler düzenliyor.