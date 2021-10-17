La Casa De Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso: Dizi yeniden çekilse 'İstanbul' olurum

Kaleme aldığı Filippo’nun Kitabı'nı tanıtmak üzere İstanbul'a gelen La Casa De Papel dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, dizi yeniden çekilse 'Berlin' yerine 'İstanbul' olmak isteyeceğini belirtti.

Kaleme aldığı Filippo’nun Kitabı'nı tanıtmak üzere İstanbul'a gelen La Casa De Papel dizisinin Berlin’i Pedro Alonso, Show TV’den Ömür Sabuncuoğlu’na verdiği röportajda, dizi yeniden çekilse Berlin değil 'İstanbul' karakterini canlandırmak istediğini söylerken, “Bence İstanbul tek bir diziye sığdırılacak bir şehir değil” dedi.

Berlin karakteriyle birlikte dünyanın en çekici erkekleri arasında gösterilen Pedro Alonso, kendisini 'çirkin' bulduğunu söylerken, "Çekici bulunmak bana fantastik geliyor ama ben en çirkinlerden biriyim” diye konuştu.

Ünlü oyuncu, Türk kadınları hakkında ise, “Genel olarak Türk insanlarını çok seviyorum. Yayıncılık sektöründe tanıştığım kadınlardan yola çıkarak çok hazırlıklı, çok profesyonel, çok akıllı ve çok eğitimli olduklarını söyleyebilirim. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu” diye konuştu.

"İstanbul'da uzun süre kalmak istiyorum"

Türkiye’ye ikinci kez geldiğini ve çok sevdiğini belirten Pedro Alonso, “İstanbul benim uzun süre kalmak istediğim yerlerden bir tanesi. Sadece zaman geçirmek için değil burada kalıp resim yapmak, gezmek ve güzel hatıralar biriktirmek istiyorum” dedi.

Kitabını birlikte kaleme aldığı sevgilisi Tatiana’yla tanışma öyküsünü de anlatan Alonso, "Onunla ilk karşılaştığımız an kitabımızın çıkış noktasıydı. Kitabım bir film olsa Tatiana’yla tanışma anımız çok romantik bir sahne olurdu. Başlangıçta bir aşk ilişkimiz yoktu, aramızda mesafe vardı. Birbirimize kur yapmadan ilerledik ve sonrasında ilişki netleşti" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Pedro Alonso Akasya AVM’de okuyucularıyla bir araya geldi