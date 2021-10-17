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Pedro Alonso Akasya AVM’de okuyucularıyla bir araya geldi

17 Ekim 2021 16:48

'Filipo'nun Kitabı' eseri ile tanınan İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso, Akasya AVM’de okuyucularıyla buluştu. Okurları Alonso için AVM’de uzun kuyruklar oluşturdu.

'La Casa de Papel' dizisindeki Berlin karakteriyle bilinen dünyaca ünlü oyuncu Pedro Alonso, Akasya AVM’de okurlarıyla bir araya geldi. Okurlar "Filipo'nun Kitabı" eserine imza atan Alonso için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitapların yanı sıra kıyafetlerine imza attıran okurlar da dikkat çekti.

"Güzel, heyecan verici çok hoş bir duygu”

Filipo'nun Kitabı isimli kitabını imzalatmaya gelen Tuğçe Sülün, kitabı imzalatmak için kuyrukta beklediğini söyledi. Sülün, “Güzeldi, zaten heyecanlıydık. Kendisi de zaten seviliyor. Ülkede La Casa de Papel yapımı çok ünlü olduğundan dolayı. Ama bir de bu sırayı beklemesi vardı yani o yüzden biraz zor oldu. Kitabı imzalattım. Güzel, heyecan verici çok hoş bir duygu” dedi.

Öte yandan, saat 12.00’de başlayan imza günü 14.00'te sona erdi.

pedro alonsoakasyala casa de papelberlin

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