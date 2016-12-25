Kuzey kutbunda sıcak hava rekoru

Kuzey Kutup Bölgesi’nde sıcaklık, normalin 20 derece daha üzerine çıkabilir. İklim bilimcilerin açıklamalarına göre, tamamen “insan-kaynaklı” olan bu iklim değişimi sonucunda hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşabilir. Hava sıcaklığı Kasım ve Aralık aylarında mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyrediyordu.

Oxford Çevresel Değişim Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olan Dr. Friederike Otto, sanayi öncesi toplumlarda bunun ancak 1000 yılda bir rastlanabilecek bir durum olduğunu söyledi. BBC’ye konuşan Dr. Otto ayrıca, bilim insanlarının bu durumun antropojenik (insan kaynaklı) bir değişim olduğundan emin olduklarını belirtti.

Hava tahminlerine göre böyle bir sıcak hava dalgasının yıl içerisinde oluşma olasılığı yüzde 2 civarında. Ancak Dr. Otto, sıcaklıklar bu şekilde artarak seyrettiği takdirde böyle bir sıcak hava dalgasının her yıl oluşabileceğini ifade ederek; “Bu durum ekosistemi ciddi şekilde zorlayacaktır.” şeklinde konuştu.

NASA’nın Kriyosferik Bilim Laboratuarı yöneticisi olan Dr. Thorsten Markus, sıcak hava dalgasını “sıradışı” olarak tanımladı. Markus “Asıl korkutucu olan şey ise, buna benzer bir şeyi (Aralık ayında Kuzey Kutup Bölgesi’nde sıcaklığın 0 derece olması) tam bir yıl önce gözlemlemiştik” dedi.