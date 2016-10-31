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Kültür-Sanat

Di Caprio'nun küresel ısınma konulu belgeseli ücretsiz izlenebilecek

95 dakikalık belgesel 6 Kasım'a kadar Facebook, Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinden ücretsiz olarak izlenebilecek

31 Ekim 2016 20:46

Oscar ödüllü ABD'li aktör Leonardo di Caprio'nun rol aldığı 'Before The Flood ( Tufandan Önce) belgeseli, gösterime girmeden önce internet üzerinden çeşitli platformlarda ücretsiz olarak izlecisiyle buluşacak. "Before The Flood" belgeselinde yönetmen Fisher Stevens sanayileşmenin ve modern yaşamın çevreye etkilerini araştırdı.  Bunun için ABD'li ünlü aktör Lenonardo Di Caprio, Stevens ile birlikte üç yıl boyunca dünyayı dolaştı. 

NTV'nin haberine göre, Di Caprio küresel ısınmadan doğrudan etkilenen insanlarla görüştü, siyasetçiler ve bilim insanlarıyla röportajlar yaptı.  İkilinin görüştüğü isimler arasında ABD Başkanı Barack Obama, Papa Françis, ABD'li girişimci Elon Musk gibi isimler de var.  Belgeselde sadece küresel ısınmanın dünyaya etkilerinin izi sürülmüyor, aynı zamanda çözüm önerileri de sunuluyor. 


95 dakikalık belgesel 6 Kasım'a kadar Facebook, Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Leonardo di Capriobelgeselküresel ısınma

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