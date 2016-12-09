Küresel ısınma mahkemede, 47 dev şirket suçlanıyor

Küresel ısınmanın neden olduğu insan hakları ihlalleri için 47 dev şirket suçlanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Filipinler İnsan Hakları Komisyonu (CHR), iklim değişikliğinin neden olduğu insan hakları ihlallerine dair dünyanın ilk ulusal soruşturmasını yürütüyor. Greenpeace Güneydoğu Asya Ofisi dahil olmak üzere 14 örgüt, soruşturmaya katkıda bulunuyor. Chevron, ExxonMobil, BP, Shell, Total, BHP Billiton, Suncor ve Conoco Phillips gibi yatırımcıların da aralarında bulunduğu 47 karbon üreticisi hakkındaki duruşmalar, Nisan 2017’den itibaren internetten tüm dünyaya açık olarak yapılacak.

Ortak yanıt verecekler

CHR, geçen temmuz ayında, petrol, kömür, madencilik ve çimento şirketlerinden, insan hakları ihlali konusundaki iddiaları yanıtlamalarını istedi. Sadece 11 şirket gönüllü olarak görüşlerini paylaştı. Bazıları ise soruşturmaya meydan okudu. Komisyona 20’ye yakın firma yanıt verdi. Şikâyetçiler ise firmaların dilekçelerine karşı ortak yanıtlarını 14 Şubat 2017’de gönderecek.

"Hedefe yakınız"

Filipinler İnsan Hakları Savunucuları İttifakı’nın Genel Sekreteri Rose Trajano, “Dilekçe sahipleri olarak, fosil yakıt şirketlerinin insan haklarına saygı göstermeye ve mevcut iş uygulamalarını daha fazla iklim değişikliğine yol açmaktan ve insan haklarını etkilemekten uzaklaştıracak adımları belirlenmeye zorlayacak bir CHR kararı talebimiz var” dedi. Greenpeace Güneydoğu Asya’nın İcra Direktörü Yeb Sano, “Şirketler ve hükümetler iklim değişikliği konusunda harekete geçmedikçe, her gün insan hakları günüdür. Bugün, iklim krizinde en çok sorumluluğu bulunanlara hesap sorma ve daha fazla zararı önleme hedefimize çok daha yakınız” diye konuştu