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Dünya

Kuzey Kore'nin internet erişimini ABD mi kesti?

Kuzey Kore ile ABD arasında son günlerde yaşanan "siber saldırı gerilimi" kesintiyi ABD'nin yapmış olabileceği iddialarına neden oldu

23 Aralık 2014 11:00

Kuzey Kore'de ülke genelinde internete erişim yaklaşık 10 saat kesildikten sonra bu sabah kısmen yeniden sağlanmaya başlandı.

Kuzey Kore ile ABD arasında son günlerde yaşanan "siber saldırı gerilimi" kesintiyi ABD'nin yapmış olabileceği iddialarına neden oldu.

Kuzey Koreli yetkililer kesintiyle ilgili açıklama yapmazken, ABD'li uzmanlar ülkenin kısmen yeniden çevrim içi olduğunu belirtti.

Siber güvenlik şirketi Dyn Research, K. Kore'deki kesintinin 9 buçuk saat sürdüğünü, bağlantının kısmen yeniden sağlanmaya başladığını açıkladı.

Uzmanlar kesintiye teknik arızanın ya da siber saldırının neden olmuş olabileceğini belirtiyor.

Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı KCNA'nın internet sayfasına erişim sağlanabiliyor.

Ülkede normalde de nüfusun çok az bir kısmının internete erişimi var.

 

Obama: Siber saldırılara karşılık verebiliriz

 

ABD Başkanı Barack Obama, geçen hafta, Sony Pictures firmasının yapımcılığını üstlendiği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikasti konu alan The Interview (Röportaj) filminin iptal edilmesine neden olan siber saldırıların ardında Kuzey Kore'nin olduğuna inandıklarını söylemişti. Washington, saldırılara "orantılı bir cevap verilebileceğini" belirtmişti.

Ancak Beyaz Saray, Kuzey Kore'de son yaşanan erişim sorunuyla ilgisi olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Kasım ve Aralık aylarında, The Interview filminin yapımcılığını üstlenen teknoloji devi Sony'ye yönelik siber saldırılar düzenlenmişti.

Saldırılarda Kuzey Kore'nin parmağı olduğu iddia edilmiş; Pyongyang iddiayı reddetse de şirketin hacklenmesinden memnun olduğunu açıklamıştı. 

BBCTürkçe

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