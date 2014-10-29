T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Beyaz Saray'a siber saldırı düzenlendi

Tüm yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Beyaz Saray'daki bilgisayarlara saldırı düzenlendi. Saldırının arkasında Rus bilgisayar korsanları olduğu öne sürülüyor.

29 Ekim 2014 20:13


Amerikan yönetiminin bir düzey yetkilisi Beyaz Saray çalışanlarının bilgisayar ağında, sıradışı faaliyetler tespit edildiğini açıkladı. Washington Post gazetesi sanal saldırının arkasında Rus bilgisayar korsanlarının olabileceğini yazdı.

Açıklama yapan üst düzey yetkili, bilgisayar ve sistemin zarar görmediğini, aynı zamanda Beyaz Saray'ın sıkı korunan ağına da ulaşılamadığını kaydetti. Siber saldırı sonrası bilgisayarlarda bir takım hizmetlerin kısa süre engellendiği ifade edildi.

Washington Post gazetesi, saldırı sonrası yapılan incelemelere Federal Soruşturma Bürosu FBI, ABD Başkanı Obama'yı korumakla görevli gizli servis ve Amerikan Güvenlik Kurumu NSA'nın da katıldığına yer verdi. Daha önce de bir takım hükümet yetkilileri ve bakanların bilgisayarlarına siber saldırı düzenlenmişti. Obama'nın ofisine yönelik de günlük çok sayıda siber saldırı uyarısı geldiği bildiriliyor. Washington Post gazetsi ayrıca NATO, Ukrayna hükümetinin de daha önce Rus bilgisayar korsanları tarafından casusluk yapıldığı öne sürülüyor.

ABD’nin IŞİD örgütüne karşı başlattığı hava saldırıları sonrası ülkede artan terör saldırıları tehdidi nedeniyle Washington ve diğer kentlerdeki hükümet binalarında güvenlik önlemlerinin arttırıldı. ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, 9 bin 500'ün üzerinde hükümet ve devlet binasında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TümBeyaz SarayRusPostFederal Soruşturma Bürosu FBI ABD Başkanı ObamaAmerikan Güvenlik Kurumu NSANATO UkraynaIŞİDWashingtonGüvenlik Bakanı Jeh JohnsonDeutsche Welle Türkçe DW/dpa GA/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24