Beyaz Saray'a siber saldırı düzenlendi



Amerikan yönetiminin bir düzey yetkilisi Beyaz Saray çalışanlarının bilgisayar ağında, sıradışı faaliyetler tespit edildiğini açıkladı. Washington Post gazetesi sanal saldırının arkasında Rus bilgisayar korsanlarının olabileceğini yazdı.

Açıklama yapan üst düzey yetkili, bilgisayar ve sistemin zarar görmediğini, aynı zamanda Beyaz Saray'ın sıkı korunan ağına da ulaşılamadığını kaydetti. Siber saldırı sonrası bilgisayarlarda bir takım hizmetlerin kısa süre engellendiği ifade edildi.

Washington Post gazetesi, saldırı sonrası yapılan incelemelere Federal Soruşturma Bürosu FBI, ABD Başkanı Obama'yı korumakla görevli gizli servis ve Amerikan Güvenlik Kurumu NSA'nın da katıldığına yer verdi. Daha önce de bir takım hükümet yetkilileri ve bakanların bilgisayarlarına siber saldırı düzenlenmişti. Obama'nın ofisine yönelik de günlük çok sayıda siber saldırı uyarısı geldiği bildiriliyor. Washington Post gazetsi ayrıca NATO, Ukrayna hükümetinin de daha önce Rus bilgisayar korsanları tarafından casusluk yapıldığı öne sürülüyor.

ABD’nin IŞİD örgütüne karşı başlattığı hava saldırıları sonrası ülkede artan terör saldırıları tehdidi nedeniyle Washington ve diğer kentlerdeki hükümet binalarında güvenlik önlemlerinin arttırıldı. ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, 9 bin 500'ün üzerinde hükümet ve devlet binasında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını açıkladı.