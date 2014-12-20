Obama’dan Kuzey Kore’ye tehdit: Siber saldırıya orantılı yanıt vereceğiz

ABD Başkanı Barack Obama, Sony'ye siber saldırı nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı "orantılı ve zamanını kendilerinin belirleyeceği" bir yanıt vereceklerini söyledi.

Obama, Beyaz Saray'da yıllık basın toplantısı düzenledi.

Sony'nin siber saldırı ve tehditler karşısında "Röportaj" filminin vizyonunu iptal etmesini "hata" olarak gördüğünü belirten Obama, "Sony keşke önce benimle konuşsaydı, bu yola girmemeleri gerektiğini söylerdim" dedi.

Obama, "Bazı diktatörlerin ABD'de sansür uygulamaya başladığı bir toplum haline gelemeyiz. Birilerinin hicivli bir filmin yayınlanması noktasında insanları korkutmasına izin verilirse, hayal edin hoşlanmadıkları bir belgesel veya haber gördüklerinde ne yapmaya başlarlar" diye konuştu.

Obama, Sony'ye siber saldırı nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı "orantılı ve zamanını kendilerinin belirleyeceği" bir yanıt vereceklerini bildirerek, kendisine birçok seçeneklerin sunulacağını ve ona göre karar vereceğini dile getirdi.

Bir soru üzerine Obama, Kuzey Kore'nin başka bir ülkeyle işbirliği yaptığına yönelik bir işaret olmadığını da söyledi.

Sony firması, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast kurgusunu konu alan komedi filmi "Röportaj" nedeniyle, "Barış Muhafızları (Guardians of Peace-GOP)" adındaki bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına ve tehditlerine maruz kalmıştı. ABD Soruşturma Bürosu (FBI) bugün "bu eylemlerden Kuzey Kore hükümetinin sorumlu olduğu sonucuna varacak yeterli bilgiye sahip" olduklarını açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, da yaptığı yazılı açıklamada, Sony'ye yapılan saldırının sadece bir şirket ve onun çalışanlara yapılmış bir eylem olmadığını, bunun aynı zamanda ifade özgürlüğüne saldırı anlamına geldiğini kaydetti.

Son yaşanan olayın iyi bir siber güvenliğin önemini vurguladığını belirten Johnson, ülkedeki her şirketin kendi siber güvenliklerini gözden geçirmesi gerektiğini ve sistemlerini geliştirmeleri noktasında bakanlığın tüm kurumlara yardıma hazır olduğunu bildirdi.

FBI: Saldırının arkasında Kuzey Kore var

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Sony firmasına yapılan siber saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturmanın sonucu olarak ve ABD yönetiminin ilgili birimleriyle yakın işbirliğinin neticesinde şimdi FBI, bu eylemlerden Kuzey Kore hükümetinin sorumlu olduğu sonucuna varacak yeterli bilgiye sahip" ifadesi kullanıldı.

Bu sonuca nasıl ulaştıklarına dair bilgi de veren FBI, bu saldırıda kullanılan veri silme yazılımlarının FBI'ın bilgisinin bulunduğu Kuzey Kore aktörlerinin daha önce geliştirdiği yazılımlarla bağlantılı olduğu bildirdi. Açıklamada, "Örneğin, spesifik kodların dizilimi, kriptolama algoritması ve gizliliği ihlal edilen ağ bağlantılarında benzerlikler bulunuyor" görüşüne yer verildi.

FBI, ayrıca, bu saldırıda kullanılan altyapı ile ABD hükümetinin daha önce Kuzey Kore ile doğrudan bağlantı kurduğu diğer siber saldırıların altyapısı arasında önemli uyumluluklar gözlemlediği vurgulanarak, birçok IP adresindeki benzerliklere işaret edildi. Bunun yanında Sony'e yapılan saldırının, geçen yıl Kuzey Kore tarafından Güney Kore'nin banka ve medya organlarına düzenlenen saldırılara benzediği bildirildi. FBI, bu tür tehdit eylemlerin kabul edilebilir bir devlet davranışı olmadığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, dünkü basın toplantısında konuya orantılı yanıt vermede bir dizi seçenekleri değerlendirdiklerini söylemişti. Sony firması, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a süikast girişimini konu alan komedi filmi "Röportaj" nedeniyle geçen ay siber saldırılara uğramıştı. Saldırıların arkasında olan "Barış Muhafızları (Guardians of Peace-GOP)" adındaki bilgisayar korsanları, filmin gösterime gireceği sinemaları da bombalama tehdidinde bulunmuştu. Aynı grup bugün de Sony'nin bu filmin DVD'sini yayınlaması veya filmin internete sızmasına izin vermesi halinde saldırılarının aratacağı tehdidinde bulundu. Konuyla ilgili hem Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hem de Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi soruşturma yürütüyordu. Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama, önümüzdeki saatlerde yıllık basın toplantısını düzenleyecek. Obama'nın saldırıya yönelik Kuzey Kore'ye nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.