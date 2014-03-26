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Dünya

Kuzey Kore'de erkeklere tek tip saç zorunluluğu

Kuzey Kore'de dağıtılan bir kılavuzda erkeklerin saçlarını 'Devlet Başkanı Kim Jong-un gibi kestirmeleri' istendiği iddia edildi

26 Mart 2014 22:14

Kuzey Kore yönetimi vatandaşlara dağıttığı kılavuzda erkeklerin Devlet Başkanı Kim Jong-un'la aynı tarzda saç traşını yaptırmalarını istedi.

İngilizce yayın yapan Güney Kore gazetesi Korea Times'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da iki hafta önce yapılan duyurunun ardından başlatılan uygulama ülke geneline yayıldı. Bazı yayın organları, söz konusu talimatın sadece öğrencilerle sınırlı olmadığını, tüm erkekler için geçerli olduğunu iddia etti.

Ancak Kuzey Kore erkekleri, saçlarını Kim Jong Un gibi kestirme konusunda pek gönüllü değil. ABD merkezli Radio Free Asia'ya konuşan bir kaynak, "Liderimizin kendine özgü bir saç şekli var... Herkesin yüz ve kafa şekline uymayabilir" dedi.

Çin'de yaşayan bir Kuzey Koreli ise Korea Times'a yaptığı açıklamada, Kim'in saç şeklinin yakın geçmişe kadar Çinli kaçakçılarla özdeşleştiğini belirterek, "Kuzey Kore'de 2000'li yılların ortalarına kadar bu saç şeklini 'Çinli kaçaklı modeli' diye adlandırıyorduk" dedi.

Kuzey Kore'de saç kesimleri, uzun süredir devlet tarafından belirleniyor. İki hafta önce yapılan duyuruya kadar erkeklerin 10 saç şeklinden seçim yapmalarına izin veriliyordu.

Saç şekli tercihi konusunda Kuzey Koreli kadınlar ise erkeklere göre biraz daha şanslı. Zira kadınlar 18 farklı model arasından seçim yapabiliyor.
 

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