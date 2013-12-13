Kuzey Kore'de yolsuzluk yapan 'enişte' idam edildi

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Devlet Başkanı Kim Jong'un eniştesi ve ülke yönetimindeki en güçlü isimlerden Çang Sung-taek’in yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındıktan sonra idam edildiğini duyurdu.

Çang Sung-taek hafta başında Komünist Partisi Genel Kurul Toplantısı’ndan üniformalı görevler tarafından apar topar çıkarılıp tutuklanmıştı.

Çang, “devlet aleyhine faaliyetlerde bulunacak gruplaşmalara gitmek, yolsuzluk ve hovardalık ile madde bağımlılığı gibi kötü davranışlarından” dolayı suçlanıyordu. Ekonomik reform yanlısı olarak görülen Çang, Kuzey Kore’nin en büyük ortağı Çin yönetimi ile düzenli toplantılara başkanlık ediyordu.

Çang’ın iki yardımcısının da yolsuzluk suçlamaları nedeniyle idam edildiği haberleri geliyordu.

Uzmanlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un ve eniştesi arasındaki hesaplaşmanın iki yıl önce Kim’in babası Kim Jong-il’in ölümü sonrası Kuzey Kore yönetiminin başına geçtiğinden beri en büyük siyasi karışıklık olduğu görüşünde.

Perde arkasındaki güç

Bazı gözlemciler, Kim Jong-il’in kız kardeşi ile evli olan Çang’ı, perde arkasındaki asıl lider olarak görüyordu. Kuzey Kore'de iktidarda olan Komünist Partisi'nin basamaklarını 1970'lerde tırmanan Çang, 1992'de Merkez Komitesi'ne seçildi. Geçmişte de temizlik harekâtlarında hedef alınan Çang, Kim ailesindeki konumuna rağmen 2004'te gözden ırak durmaya başladı.

Bazı Güney Koreli kaynaklar o dönem Çang'ın ev hapsine alındığına ve 'eğtime tabi tutulmak' üzere gönderildiğine dair haberler yayımlamıştı.

Fakat iki yıl sonra Çang yeniden görevine başladı. Kim Jong-un üzerinde büyük etki sahibi olduğu belirtilen Çang'ın ekonomik reformlardan yana olduğu ifade ediliyordu.