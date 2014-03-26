T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'den füze denemesi

Kuzey Kore uluslararası tepkileri dikkate almaksızın iki yeni füze denemesi yaptı.

26 Mart 2014 13:35


Güney Kore Savunma Bakanlığı, Rodong tipi orta menzilli füzelerin çarşamba sabah saatlerinde Japon Denizi'ne atıldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak “Kore Yarımadası'nda gerginlik rahatsız edici ve provokatif bir tarzda tırmanıyor” açıklaması yaptı. Japon hükümeti de denemeleri protesto ettiğini açıkladı.

Rodong füzelerinin Sovyet Scud füzelerinin Kuzey Kore yapımı bir versiyonu olduğu belirtiliyor.1300 kilometrelik menzili olan füzelerin Japonya'ya ulaşması mümkün.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin yıllık askerî tatbikatının başladığı şubat ayından bu yana 70 kısa menzilli füze denemesinde bulundu. Yöneltilen eleştirilere Kuzey Kore füze denemelerinin “olağan askerî tatbikat” olduğu açıklaması geldi.

Güney Kore ile ABD'nin ortak askerî tatbikatı nisan ayı ortalarına kadar devam edecek. Tatbikata her iki ülkeden binlerce asker katılıyor. Seul ve Washington açıklamalarında tatbikatın savunma amaçlı olduğunu yineliyor. Kuzey Kore yönetimi geçen yıl yapılan tatbikata yönelik nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Füze denemesi zamanlaması ABD Başkanı Barack Obama, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Hollanda'nın Lahey kentindeki üçlü zirvesine denk geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kuzey KoreKore Savunma Bakanlığı RodongJapon DeniziDışişleri BakanlığıYarımadasıSovyet ScudJaponyaKore ABDGüney KoreKoreABDWashingtonABD Başkanı Barack Obama Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun HyeJaponya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24