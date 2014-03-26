Kuzey Kore'den füze denemesi



Güney Kore Savunma Bakanlığı, Rodong tipi orta menzilli füzelerin çarşamba sabah saatlerinde Japon Denizi'ne atıldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak “Kore Yarımadası'nda gerginlik rahatsız edici ve provokatif bir tarzda tırmanıyor” açıklaması yaptı. Japon hükümeti de denemeleri protesto ettiğini açıkladı.

Rodong füzelerinin Sovyet Scud füzelerinin Kuzey Kore yapımı bir versiyonu olduğu belirtiliyor.1300 kilometrelik menzili olan füzelerin Japonya'ya ulaşması mümkün.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin yıllık askerî tatbikatının başladığı şubat ayından bu yana 70 kısa menzilli füze denemesinde bulundu. Yöneltilen eleştirilere Kuzey Kore füze denemelerinin “olağan askerî tatbikat” olduğu açıklaması geldi.

Güney Kore ile ABD'nin ortak askerî tatbikatı nisan ayı ortalarına kadar devam edecek. Tatbikata her iki ülkeden binlerce asker katılıyor. Seul ve Washington açıklamalarında tatbikatın savunma amaçlı olduğunu yineliyor. Kuzey Kore yönetimi geçen yıl yapılan tatbikata yönelik nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Füze denemesi zamanlaması ABD Başkanı Barack Obama, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun Hye ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Hollanda'nın Lahey kentindeki üçlü zirvesine denk geldi.