'Kuzey Kore'de Güney Kore dizisi izleyenler idam edildi' iddiası

Dünyanın en izole yönetimlerinden birine sahip olan Kuzey Kore’de onlarca kişinin yasadışı Güney Kore dizilerini izledikleri için idam edildiği iddia edildi.

Güney Kore basını, 3 Kasım tarihinde tam sekiz şehirde yasadışı televizyon yayınlarını izlemekle ya da fuhuş yapmakla suçlanan yaklaşık 80 kişinin halka açık törenlerle kurşuna dizilerek idam edildiğini öğrendiklerini öne sürdü.

Ülkenin doğusundaki liman şehri Wonsan’da 80 kişinin bir futbol stadyumunda gerçekleştirilen idamını yaklaşık 10 bin kişinin izlediği de belirtildi.

Kuzey Kore’den kaçmayı başaran aktivistlerin yönettiği “North Korea Intellectual Solidarity” isimli internet sitesi de Güney Kore basınında çıkan iddiaları doğruladı ve “Birkaç ay önce rejimin toplu idamlar yapma konusundaki planlarını zaten açıklamıştık” dedi.

İngiliz Times gazetesine konuşan site yetkilileri, “Rejim insanların düşünce yapısının değişmesinden çok korkuyor. Bu nedenle Kuzey Kore’de devletin onaylamadığı yabancı filmleri ve dizileri izlemek ağır bir suç” dedi.