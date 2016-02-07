Kuzey Kore uzaya uydu fırlattığını açıkladı

Kuzey Kore, uzun menzilli füze ile uzaya uydu fırlattığını açıkladı. Uluslararası tepkilere aldırış etmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uydu bahanesiyle balistik füze teknolojisi denemesi yapmaya çalışmakla suçlanıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Kuzey Kore devlet televizyonu, Kwangmyongsong-4 (Parlayan Yıldız-4) adlı uydunun başarılı şekilde belirlenen yörüngeye oturduğunu duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, olayı "Tolere edilemeyecek derecede provokatif" olarak nitelendirdi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Halkımızın tam güvenliğini korumak için eyleme geçeceğiz" diye konuştu.

Rusya da kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin uzun menzilli füze fırlatmasına ilişkin, Pyongyang'ın kendisine yapılan çağrıları dikkate almayarak, uluslararası hukuk kurallarını hiçe saydığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore’nin uzun menzilli füze fırlatması 'güçlü bir şekilde protesto' edilerek, bu tür faaliyetlerin Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki durumu ciddi şekilde gerginleştireceği vurgulandı.

Açıklamada, "Pyongyang, kendisine yapılan çağrıları dikkate almayarak, uluslararası hukuk kurallarını hiçe saydığını bir kez daha gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise "Kuzey Kore'nin uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen uydu fırlatma işlemini gerçekleştirmesinden üzüntü duyulduğu" yönündeki Pekin'in tepkisini dile getirdi ve taraflara 'itidal' çağrısında bulundu.

Tokyo yönetimi, roketten ayrılan dört parçanın Pasifik Okyanusu'na düştüğünün tespit edildiğini belirtti. Güney Kore ve Japonya sınırları içinde ise henüz hasar tespit edilmedi.

“Menzili 10 bin kilometre"

Çin resmi basınında çıkan haberlere göre, Washington yönetimi, uyduyu yörüngede takip etti ancak ABD ve müttefikleri için "tehdit oluşturmayacağı" beyanında bulundu. Kuzey Kore, uyduyu taşıyan füzenin 10 bin kilometre menzile sahip olduğunu, ABD topraklarına ulaşacak yeterlilikte olduğunu savundu.

Kuzey Kore, salı günü Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Haberleşme Birliği'ne 8-25 Şubat'ta uydu fırlatma denemesi yapacağını bildirmişti. Ancak Güney Kore Savunma Bakanlığı, Pyongyang yönetiminin takvimi öne çektiğini öne sürmüştü.

Dördüncü nükleer denemesini 6 Ocak'ta yaparak hidrojen bombasını test eden Pyongyang yönetimi, dünya yörüngesine gözlem uydusu göndermeyi planladığını açıklamıştı. Uluslararası çevreler, Kuzey Kore'yi uydu bahanesiyle balistik füze teknolojisi denemesi yapmaya çalışmakla suçluyor.

BM’den acil toplantı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin BMGK kararlarına rağmen yeni bir uzun menzilli füze denemesi yapması üzerine acil toplanacak.

ABD Strateji Komutanlığı'nın (USSTRATCOM) Kuzey Kore’nin uzun menzilli füze fırlattığını bildirmesinin ardından 15 ülkeden oluşan BMGK üyeleri ABD, Japonya ve Güney Kore tarafından acil toplantıya çağrıldı.

BM Genel Sekreteri'nin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Jeffrey Feltman'ın bir brifing vereceği toplantının bugün yerel saatle 11.00'de yapılması bekleniyor.En son füze denemesinin ardından ABD, Kuzey Kore'nin BMGK’nin balistik füze teknolojisinin kullanımına ilişkin kararlarını ihlal ettiğini bildirirken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da Kuzey Kore'yi füze demesinden dolayı "şiddetle" kınadığını belirtti. Genel Sekreter Ban, Kuzey Kore'ye "kışkırtıcı eylemlere son vermesi" çağrısında bulundu.

Kuzey Kore, daha önce de 2006, 2009 ve 2013'te ülkenin doğusundaki Kilju kenti yakınlarında yer alan Punggye-ri tesisinde üç yer altı nükleer test yapmıştı. Kuzey Kore en son 6 Ocak 2016'da hidrojen bombası denemesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından acil toplanan BMGK üyeleri, bu ülkeyi "şiddetle" kınamış, deneme 1718, 1874, 2087 ve 2094 sayılı BMGK kararlarının açık ihlali olarak değerlendirilmişti.

Kuzey Kore'nin 2006'da balistik füze denemesi yaptığı iddiası üzerine 15 Temmuz 2006'da 1695 ve 14 Ekim 2006'da 1718 sayılı iki BMGK kararı kabul edilmiş, 1718 sayılı karar, BM şartının güç kullanma yetkisini içeren 7. bölümü altında düzenlenmişti. Kararın uygulanması, denetlenmesi ve ambargo listesinin tespit edilmesi için de "1718 Yaptırımlar Komitesi" oluşturulmuştu.

