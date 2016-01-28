Japonya: Kuzey Kore uzun menzilli füze denemesine hazırlanıyor

Japon Kyodo haber ajansı, uydu görüntülerinin Kuzey Kore'nin yeni bir uzun menzilli füze denemesine hazırlandığına işaret ettiğini aktardı.

Japon hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Kuzey Kore'nin batısındaki Dongchang-ri bölgesinden son birkaç gün içerisinde elde edilen verilerin Pyongyang yönetiminin bir hafta içerisinde füze denemesini yapabileceği ifade edildi. Haberde uydu görüntülerinin kim tarafından elde edildiği belirtilmiyor.

Ancak Fransız haber ajansı AFP, Kuzey Kore'nin ABD tarafından sürekli olarak uydularla takip altında tutulduğunu hatırlatıyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Japonya'nın uzun menzilli füze iddialarıyla ilgili açıklama yapmazken, "İstihbarat konularında yorumda bulunmuyoruz" dedi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, Kuzey Kore'de olası uzun menzilli füze denemsi sinyallerini takip ettikleri de ifade ediliyor.

ABD - Çin anlaşmazlığı

Japonya'nın Kuzey Kore ile ilgili iddiaları, Birleşmiş Milletler'in (BM) Pyongyang yönetimine yeni yaptırımları görüştüğü bir dönemde geldi.

Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore, Aralık ayında hidrojen bombası testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıklamış, ancak bu iddia Batılı ülkeler tarafından şüpheyle karşılanmıştı.

Özellikle ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik sert yaptırımlar uygulanması için BM Güvenlik Konseyi'nde müzakereler yürüttüğü ifade ediliyor.

Ancak Kuzey Kore'nin en önemli destekçilerinden Çin, şu ana kadar yaptırımların kapsamının genişletilmesi konusunda yeni bir adım atmadı.

Kuzey Kore'nin son yıllarda izlediği politikalardan rahatsız olan Pekin yönetimi, ABD'yle temaslara devam ediyor.

Bu hafta içerisinde ABD Dışişşeri Bakanı John Kerry, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmüş ve yapılan ortak açıklamada farklılıkların giderilmesi için daha büyük çaba harcanması konusunda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Ancak "Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip olması tüm dünya için açık bir tehdit" diyen John Kerry, Pyongyang'a uygulanacak yeni yaptırımlar konusunda Çin ile uzlaşmaya varamadıklarını da ifade etmişti.