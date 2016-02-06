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Dünya

ABD ve Çin'den ortak karar: Kuzey Kore’nin bir nükleer silah ülkesi olmasını kabul edemeyiz

Beyaz Saray'ın açıklamasında Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer testin provakatif bir eylem temsil ettiği belirtildi

06 Şubat 2016 22:05

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama, ve Çin Başkanı Xi Jinping Kuzey Kore’nin 6 Ocak’ta gerçekleştirdiği nükleer teste karşı atılacak adımları kararlaştırdığı belirtildi. İki başkan Cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama şöyle: 

“Liderler Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasını konusunda kararlılıklarını dile getirdi. İki lider, Kuzey Koren’in bir nükleer silah ülkesi olmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. İki başkan ayrıca Kuzey Kore tarafından yapılan testin bazı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği, istikrar bozucu ve provakatif bir eylemi temsil ettiği konusunda fikirbirliğine vardı. Son olarak, liderler Kuzey Kore’nin provakasyonlarına karşı BMGK karar tasarısı dahil güçlü bir uluslarası karşılığın önemine vurgu yaptı."

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